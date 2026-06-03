Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Malatya’da bugün parçalı bulutlu bir havanın etkili olması, öğle saatlerinden itibaren ise yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının önümüzdeki saatlerde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Yağışlı sistemle birlikte hissedilen sıcaklıklarda da düşüş yaşanabileceği ifade edildi.

KUVVETLİ RÜZGÂR BEKLENİYOR

Rüzgârın gün içerisinde güneyli yönlerden, ilerleyen saatlerde ise kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Özellikle yağış anlarında rüzgâr hızının saatte 40 ila 60 kilometreye kadar ulaşabileceği belirtilirken, ani rüzgâr, kısa süreli fırtına ve dolu riskine karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28 derece

Akçadağ: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29 derece

Arapgir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 25 derece

Arguvan: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 26 derece

Battalgazi: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 30 derece

Darende: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29 derece

Doğanşehir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27 derece

Doğanyol: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29 derece

Hekimhan: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 26 derece

Kale: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 30 derece

Kuluncak: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 26 derece

Pütürge: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27 derece

Yazıhan: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 32 derece

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 30 derece.