Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Malatya’da bugün parçalı bulutlu bir havanın etkili olması, öğle saatlerinden itibaren ise yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.
Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının önümüzdeki saatlerde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Yağışlı sistemle birlikte hissedilen sıcaklıklarda da düşüş yaşanabileceği ifade edildi.
KUVVETLİ RÜZGÂR BEKLENİYOR
Rüzgârın gün içerisinde güneyli yönlerden, ilerleyen saatlerde ise kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Özellikle yağış anlarında rüzgâr hızının saatte 40 ila 60 kilometreye kadar ulaşabileceği belirtilirken, ani rüzgâr, kısa süreli fırtına ve dolu riskine karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU
Merkez: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28 derece
Akçadağ: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29 derece
Arapgir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 25 derece
Arguvan: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 26 derece
Battalgazi: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 30 derece
Darende: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29 derece
Doğanşehir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27 derece
Doğanyol: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29 derece
Hekimhan: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 26 derece
Kale: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 30 derece
Kuluncak: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 26 derece
Pütürge: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27 derece
Yazıhan: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 32 derece
Yeşilyurt: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 30 derece.