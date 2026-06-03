Malatya’da haftanın üçüncü gününde acil ilaç temini yapmak veya sağlık ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, şehirdeki nöbetçi eczaneleri sorgulamaya başladı. 3 Haziran 2026 Çarşamba günü boyunca ve gece saatlerinde hizmet verecek olan Malatya merkez ve ilçelerindeki güncel nöbetçi eczane listesini, kolayca ulaşabilmeniz için adres ve telefon bilgileriyle birlikte derledik.

İŞTE 24 SAAT BOYUNCA AÇIK OLACAK MALATYA NÖBETÇİ ECZANELERİ:

Sağlık hizmetlerinin aksamaması adına Malatya merkezde farklı noktalarda konumlanan nöbetçi eczanelerin listesi şu şekildedir:

DÖNMEZ ECZANESİ

Adres: Cevherizade Mah. Emeksiz Cd. Özden Sok. No:45/B Kök Mobilya Yanı

Telefon: 0538 619 08 70

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

SAMET ECZANESİ

Adres: Atatürk (Kışla) Cad. No:49/B Hayat Hastanesi Yanı

Telefon: 0422 323 44 04

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

YEŞİLYURT NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ

Yeşilyurt ilçesinde ikamet eden veya bu bölgeye yakın olan vatandaşlar için 3 Haziran günü hizmet verecek açık eczaneler:

CEMSULTAN ECZANESİ

Adres: İstasyon Civarı Kömür Tevzi Yolu Tektut Kebap İlerisi

Telefon: 0422 527 55 55

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

KUYUÖNÜ ECZANESİ

Adres: Aşağıbağlar Mah. 7. Noterlik Karşısı, Kuyuönü Malet'den 100 mt Aşağı

Telefon: 0422 504 16 16

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

ESKİ MALATYA NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ

Eski Malatya bölgesinde ikamet eden veya bu bölgeye yakın olan vatandaşlar için 3 Haziran günü hizmet verecek açık eczane bilgisi:

ATALAN ECZANESİ

Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. No:15/A, Eski Malatya Semt Polikliniği Karşısı, Battalgazi/Malatya

Telefon: 0534 337 04 44

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

Nöbetçi eczanelere gitmeden önce, özellikle yoğunluk durumunu öğrenmek veya ilaç kontrolü yaptırmak için yukarıda yer alan telefon numaralarından eczanelerle doğrudan iletişime geçebilirsiniz.