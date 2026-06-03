Malatya'da haftanın üçüncü gününde ibadetlerini planlamak isteyen vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın güncel namaz vakitlerini derledik. Öte yandan, vatandaşların sıkça merak ettiği “Asr-ı evvel ve asr-ı sani ne demektir?” sorusunun cevabı da haberimizde. İşte 3 Haziran Çarşamba Malatya ezan saatleri ve Diyanet'in konuya ilişkin değerlendirmesi...

3 HAZİRAN ÇARŞAMBA MALATYA EZAN VAKİTLERİ

Malatya'da bugün ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için güncel ezan saatleri şu şekildedir:

İmsak: 03.10

Güneş: 04.57

Öğle: 12.32

İkindi: 16.24

Akşam: 19.53

Yatsı: 21.32

“ASR-I EVVEL” VE “ASR-I SANİ” NE DEMEKTİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre “asr-ı evvel”, ikindi namazının ilk vakti; “asr-ı sani” ise ikindi namazının ikinci vakti anlamına gelmektedir. İkindi namazının vakti, öğle namazının vaktinin sona ermesiyle başlar. Ancak öğle namazının ne zaman sona ereceği konusunda fakihlerin kullandıkları deliller farklılık gösterdiğinden, ikindi namazının başlangıç vakti konusunda da farklı görüşler ortaya çıkmıştır.

DİYANET'TEN AÇIKLAMA

İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed ile diğer üç mezhep imamına göre, güneşin tepe noktasından batıya meyletmesi sırasında oluşan gölge (fey-i zevâl) hariç, herhangi bir şeyin gölgesi kendi uzunluğu kadar olduğunda öğle vakti sona erer ve ikindi vakti başlar. Bu vakit “asr-ı evvel” yani ikindi namazının ilk vakti olarak adlandırılır.

İmam Ebû Hanîfe'ye göre ise öğle namazının vakti, fey-i zevâl hariç bir şeyin gölgesi kendi uzunluğunun iki katına ulaştığında sona erer. Bu vakit ise “asr-ı sani” yani ikindi namazının ikinci vakti olarak isimlendirilir.

Diyanet İşleri Başkanlığı, yayımladığı Diyanet Takvimi'nde ikindi namazı vaktini “asr-ı evvel” esasına göre düzenlemektedir. Bu nedenle Türkiye'de namaz vakitleri ve ikindi namazının kılınma zamanı asr-ı evvel içtihadına göre uygulanmaktadır.