Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde sosyal medya ve bazı basın mecralarında geniş yankı uyandıran "PTT siber saldırıya uğradı" iddialarına son noktayı koydu. Yapılan resmi açıklamada, kuruma yönelik herhangi bir veri sızıntısının söz konusu olmadığı ve sistemlerin güvenli olduğu vurgulandı.

"VERİ SIZINTISI İDDİALARI GERÇEK DIŞI"

DMM tarafından yapılan açıklamada, PTT’nin bilgi sistemlerinde bir güvenlik açığı bulunduğu yönündeki paylaşımların asılsız olduğu belirtildi. Resmi makamlar, kamuoyunda infial yaratmayı amaçlayan bu tür iddiaların somut bir dayanağı olmadığını ifade ederek vatandaşları dezenformasyona karşı uyardı.

SİSTEMLER 7/24 KORUNUYOR

Açıklamada, PTT’nin teknolojik altyapısının ulusal ve uluslararası siber güvenlik protokollerine uygun şekilde korunduğu hatırlatıldı. Bilgi sistemlerinin kesintisiz olarak izlendiği belirtilirken şu detaylara yer verildi:

Güvenlik Standartları: PTT altyapısı, en modern siber savunma sistemleriyle donatılmıştır.

7/24 İzleme: Siber tehditlere karşı sistemler sürekli denetim altında tutulmaktadır.

Siber tehditlere karşı sistemler sürekli denetim altında tutulmaktadır. Veri Gizliliği: Vatandaşların kişisel verilerinin korunmasında tam bir titizlikle hareket edilmektedir.

RESMİ KAYNAKLAR DIŞINDAKİ HABERLERE İTİBAR ETMEYİN

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, dijital platformlarda yayılan asılsız iddiaların toplumda güven kaybı oluşturmayı hedeflediğine dikkat çekti. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına, yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiği önemle hatırlatıldı.

PTT sistemlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığı ve tüm hizmetlerin güvenli bir şekilde devam ettiği bildirildi.