Adaylar başvurularını 07 Haziran 2026 ile 22 Haziran 2026 (Saat 23:59:59’a kadar) tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvurular sadece Kariyer Kapısı üzerinden (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) online olarak yapılacak.

Uyarı: Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Ayrıca adaylar sadece bir adalet komisyonuna başvuru yapabilirler. Birden fazla komisyona başvurduğu tespit edilenlerin tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ GENEL ŞARTLAR

İcra katipliği sınavına başvuracak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

Vatandaşlık: Türk vatandaşı olmak.

Yaş Şartı: Merkezi sınavın yapıldığı 2024 yılının ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1989 ve sonrası doğumlu olanlar).

KPSS Taban Puanı: 2024 yılı KPSS'den (Lisans için KPSSP3, Ön Lisans için KPSSP93, Ortaöğretim için KPSSP94) en az 70 puan almış olmak.

Eğitim: En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

Sağlık Durumu: Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Askerlik Durumu: Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş/yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Adli Sicil: Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak ve devlet güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak.

UYGULAMA SINAVI (KLAVYE SINAVI) DETAYLARI

KPSS puan sıralamasına göre, ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday uygulamalı sınava çağrılacak.

Sınav Tarihi: 01 Ağustos 2026 günü ve takip eden günlerde yapılacaktır.

Sonuçların İlanı: Sınava girmeye hak kazananlar 16.07.2026 – 20.07.2026 tarihleri arasında komisyonların internet sitelerinde duyurulacaktır.

Sınav Kriteri: Adaylardan 3 dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az 90 kelime yazmaları beklenecektir. Adaylar F veya Q klavye tercihinde bulunabilirler. Büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

Kritik Kural: Yanlış yazılan kelime sayısının toplam kelimeye oranının yüzde 25’ten fazla olması veya metinde toplam 22 ve üzeri kelime atlanması halinde, metnin anlam bütünlüğü bozulmuş sayılacak ve aday başarısız kabul edilecektir.

SÖZLÜ SINAV VE NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

Klavye sınavında başarılı olanlar arasından, en çok doğru kelime yazan adaydan başlanarak ilan edilen kadronya göre 3 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Sınav Tarihi: 22 Ağustos 2026 günü ve takip eden günlerde yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 17.08.2026 tarihinde ilan edilecektir.

Sözlü Sınav Konuları: Alan bilgisi (40 puan), Genel Yetenek ve Genel Kültür (20 puan), Kavrayış ve İfade Yeteneği (20 puan), Liyakat ve Mesleğe Uygunluk (20 puan) olmak üzere toplam 100 puan üzerinedir. Başarı için en az 70 puan almak şarttır.

ÖNCELİK KİMLERDE? (NİHAİ BAŞARI LİSTESİ)

Nihai başarı listesi KPSS ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasına göre belirlenir. Ancak; Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Adalet Ön Lisans programı ile lise/meslek liselerinin adalet alanı mezunları sıralamada öncelik hakkına sahiptir. Diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında puan sırasına konulacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

Adayların Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yaparken şu belgeleri eksiksiz yüklemesi gerekmektedir:

Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (Sistemden çekilemeyen veya hatalı olanlar kendisi yükleyecektir).

Denkliği gösterir belge (Yurt dışı mezunları için).

Hukuk veya adalet alanı mezunlarının bu alanlardan mezun olduklarını gösteren öğrenim belgesi.

İlanın tamamına ulaşmak buraya tıklayınız.