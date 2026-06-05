Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerinden Malatya’ya uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik fiziki ve teknik takip çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (MAŞTİ) bir ticari taksi üzerinde kontrol yapıldı.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen aramada 28 bin 630 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalanırken, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda gözaltına alındıkları bildirildi.

Emniyet yetkililerince yapılan açıklamada, gençleri hedef alan sokak satıcıları ve uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız devam edeceği ifade edildi.