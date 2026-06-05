Devletin şefkat elini gelir düzeyi düşük hanelere uzatmasını öngören bu önemli yasal düzenlemenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi yaz dönemi tatiline ayrılmadan evvel acilen hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Bakanlıkların Analiz Süreci Bitti

Ekonomim haber sitesinden Canan Sakarya'nın aktardığı ayrıntılar, projenin mutfağındaki son durumu gözler önüne seriyor. Sistemin finansal sürdürülebilirliği ve sosyal adalet boyutu için Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkililerinin müşterek olarak gerçekleştirdiği etki analizi operasyonları başarıyla tamamlandı. Söz konusu raporlamaların bitmesiyle birlikte yasa koyucular devreye giriyor. Taslağın resmi bir kanun teklifine dönüştürülebilmesi adına AK Parti Meclis Grubu'nun önümüzdeki haftadan itibaren yoğun bir mesai takvimine başlayacağı belirtiliyor.

GETAD İle Gelirler Tamamlanacak

Geliştirilen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi, geleneksel tek tip sosyal yardım anlayışını tamamen değiştiriyor. Düzenlemenin içeriğine göre, geliri yetersiz olan tüm ailelere aynı standart destek miktarı ödenmeyecek. Bunun aksine, maddi desteklerin tamamen bölgesel bazda, yörenin şartları dikkate alınarak belirlenmesi öngörülüyor. Bu mantık doğrultusunda, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ne ilişkin yasal metinler hazırlanmadan önce Malatya'nın il ve ilçe seviyesindeki sosyoekonomik durumunu, yaşam maliyetlerini ve gelir dağılımını ölçümleyen kapsamlı bir etki analizi çalışması yapıldı.

Malatya Özelinde Yeni Kriterler

Bakanlık bürokratlarının il ve ilçe düzeyinde yürüttüğü bu etki analizinden doğan istatistiksel sonuçlar, Malatya'daki hanelere verilecek olan desteklerin ana çerçevesini ve rakamsal sınırlarını belirleyecek. Bir bölgedeki ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gereken asgari tutar hesaplanarak, mevcut geliri bu tutarın altında kalan hanelere aradaki fark kadar vatandaşlık maaşı bağlanacak. AK Parti'nin meclis kapanmadan kanunlaştırmayı planladığı bu bölgesel destek modeli sayesinde, yardımların direkt olarak gerçek ihtiyaca ve hayat pahalılığına orantılı bir şekilde dağıtılması sağlanacak.