Büyük depremlerin ardından adeta devasa bir şantiye alanına dönen Malatya’da, inşaat kazalarına bir yenisi daha eklendi. Edinilen bilgilere göre olay, Battalgazi ilçesi Üçbağlar Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde yer alan bir yerinde dönüşüm inşaatında meydana geldi.

İnşaatta mesai harcayan bir işçi, iskelede çalıştığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Mesai arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine olay yerine hemen itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre, yüksekten düşen işçinin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edildi. Müşahede altına alınan işçinin genel sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazanın ardından polis olay yeri inceleme ekipleri, inşaat alanında detaylı bir çalışma gerçekleştirdi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.