Yeşilyurt Belediye Meclisi, haziran ayı olağan toplantısında kentin imar ve şehircilik gündemini yakından ilgilendiren bir kararlara imza attı. Toplantı da Bostanbaşı Mahallesi 12. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Tadilatı’nda askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirildi.

Gündemin 12. maddesine göre, Bostanbaşı Mahallesi 12. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Tadilatına Askı Süresinde Yapılan İtirazlar şu şekilde değerlendirildi:

“Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, 12. Etap Bostanbaşı Mahallesini kapsayan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Belediye Meclisimizin 07.01.2026 tarih ve 29 sayılı kararı ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/02/2026 tarih ve 72 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Bahse konu revizyon plan müdürlüğümüz tarafından 08/04/2026 tarihinden itibaren askıya çıkarılmış olup 08/05/2026 tarihinde askıdan indirilmiştir.

Askı süresi içerisinde söz konusu revizyon imar planına itirazlar gelmiş olup Belediye Meclisimizce yeniden görüşülmesi talep edilmiş, konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Planlama kriterleri ve şehircilik ilkeleri doğrultusunda hazırlatılan ve 08/05/2026 tarihinde askıya çıkarılan 12. Etap Bostanbaşı Mahallesini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı'na askı süreci içinde gelen itirazlar aşağıda sıralanmıştır.

Bostanbaşı Mahallesi 384 nolu parselin Sağlık Tesis Alanında kalan kısmının bu fonksiyondan çıkarılıp, tamamının Konut Alanı olarak planlanması talebi, üst plan konumundaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına aykırı olduğundan ve planın sosyal altyapı dengesini bozacağından dolayı REDDEDİLMİŞTİR. Bostanbaşı Mahallesi 950 parsel için yol içerisinde kalan kısmının kaldırılması talebi yol aksının bozulacağı gerekçesiyle REDDEDİLMİŞTİR. Bostanbaşı Mahallesi 295 parsel için çift cepheli yol içerisinde kalan kısmının tek cepheye düşürülmesi talebi yol aksının bozulacağı gerekçesiyle REDDEDİLMİŞTİR. Bostanbaşı Mahallesi 287, 290 ve 291 parseller için yol içerisinde kalan kısmının kaldırılması talebi yol aksının bozulacağı gerekçesiyle REDDEDİLMİŞTİR.”