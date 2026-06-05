Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi, 1 Temmuz 2026 itibarıyla Malatya dahil 81 il ve 973 ilçede uygulanmaya başlanacak. Yeni sistem sayesinde vatandaşlar satın aldıkları içecek ambalajlarını çöpe atmak yerine depozito iade noktalarına teslim ederek geri ödeme alabilecek.

Bakan Murat Kurum, daha önce pilot uygulamalarda 25 kuruş olarak verilen teşvik bedelinin 1 Temmuz’dan itibaren 1 TL’ye yükseltileceğini açıkladı.

Buna göre Malatya’da yaşayan vatandaşlar, üzerinde DOA logosu bulunan plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine veya belirlenen iade noktalarına teslim ettiğinde her ambalaj için 1 TL kazanacak. Elde edilen tutar vatandaşların dijital cüzdanlarına aktarılacak.

Biriken bakiyeler daha sonra banka hesabına transfer edilebilecek, ATM’lerden nakit çekilebilecek veya anlaşmalı marketlerde alışverişlerde kullanılabilecek.

MALATYA’DAKİ MARKETLER VE İŞLETMELER SİSTEME DAHİL OLACAK

1 Temmuz itibarıyla Malatya’daki market zincirleri, süpermarketler, bakkallar, büfeler, oteller, restoranlar ve kafeler de sistemin bir parçası olacak.

Depozitolu içecek satışı yapan işletmeler, iade edilen ambalajları biriktirerek belirledikleri saha operatörlerine teslim edecek. İşletmelerin sisteme dahil olabilmesi için kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

BAKAN KURUM: “AL KULLAN AT DEVRİ BİTTİ”

Yeni sistemin çevre ve ekonomi açısından önemli kazanımlar sağlayacağını belirten Bakan Kurum, Türkiye'nin artık geri dönüşüm odaklı bir döneme geçtiğini söyledi.

Kurum, “Al kullan at devri bitti. Al kullan dönüştür dönemi başladı. Kaynaklarımız sonsuz değil. Bu ürünleri yeniden ekonomiye kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

EKONOMİYE 30 MİLYAR TL KATKI BEKLENİYOR

DOA sistemiyle her yıl yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının geri toplanması hedefleniyor. Yetkililer, geri dönüşüme kazandırılacak ambalajlar sayesinde ekonomiye yıllık yaklaşık 30 milyar TL katkı sağlanacağını öngörüyor.

Uygulamanın Malatya’da da çevre kirliliğinin azaltılmasına, geri dönüşüm bilincinin artırılmasına ve atıkların ekonomiye yeniden kazandırılmasına önemli katkı sunması bekleniyor.

MALATYALILAR NE YAPACAK?

Malatyalı vatandaşların yapması gereken tek şey, üzerinde DOA logosu bulunan içecek ambalajlarını çöpe atmak yerine depozito iade noktalarına teslim etmek olacak. Böylece hem çevre korunacak hem de her ambalaj için 1 TL geri ödeme alınabilecek. 1 Temmuz 2026’dan itibaren Malatya’da geri dönüşüm yapan vatandaşlar, çevreye katkı sağlarken aynı zamanda kazanç elde edecek.