Türkiye genelinde sismik hareketlilik sürerken, vatandaşlar “az önce deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, bugün saat 01.25’te merkez üssü Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Çevirme Mahallesi olan 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, günün Malatya’daki en büyük sarsıntısı olarak kayıtlara geçti. Aynı gece saat 01.04’te ise Doğanşehir ilçesine bağlı Gövdeli Mahallesi’nde 1.5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Uzmanlar, bölgedeki küçük ölçekli sarsıntıların aktif fay sistemleri nedeniyle zaman zaman görülebileceğini belirtiyor.

5 HAZİRAN 2026 GÜNCEL DEPREM LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi verilerinden derlenen son depremler listesi şu şekilde:

MALATYA (Çevirme - Akçadağ): Saat 01.25 | Şiddet: 3.0 | Derinlik: 5.0 km

MALATYA (Gövdeli - Doğanşehir): Saat 01.04 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 14.5 km

EGE DENİZİ (Saros Körfezi): Saat 07.55 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 19.1 km

ERZURUM (Küçüktüy - Pasinler): Saat 07.53 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 6.4 km

AKDENİZ: Saat 07.49 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 31.2 km

YUNANİSTAN: Saat 06.44 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 16.9 km

BOLU (Kızılağıl): Saat 06.00 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 2.2 km

İZMİR (Dalyanköy Açıkları): Saat 05.58 | Şiddet: 2.2 | Derinlik: 7.6 km

SİVAS (Çiğdemli - Divriği): Saat 05.39 | Şiddet: 0.6 | Derinlik: 6.4 km

ERZURUM (Yarmak - Çat): Saat 05.29 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 4.2 km

KAHRAMANMARAŞ (Atmalıkasanlı - Elbistan): Saat 05.24 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 13.4 km

KAHRAMANMARAŞ (Alıçlıbucak - Göksun): Saat 05.19 | Şiddet: 2.2 | Derinlik: 5.0 km

İZMİR KÖRFEZİ: Saat 05.16 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 5.0 km

DENİZLİ (Çardak): Saat 05.05 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 16.1 km

MARMARA DENİZİ: Saat 04.59 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 16.8 km

BALIKESİR (Yüreğil - Sındırgı): Saat 04.48 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 10.9 km

BALIKESİR (Aliağa): Saat 04.45 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 7.0 km

ERZİNCAN (Bozyayla - İliç): Saat 03.52 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 8.4 km

ADANA (Ayvacık - Saimbeyli): Saat 03.39 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 5.4 km

BALIKESİR (Sinandede - Sındırgı): Saat 03.32 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 10.0 km

GİRİT ADASI AÇIKLARI: Saat 03.09 | Şiddet: 3.2 | Derinlik: 5.0 km

Malatya ve çevresinde yaşanan sarsıntılar vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, uzmanlar deprem konusunda resmi kurumların açıklamalarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan güncel veriler, bölgedeki sismik hareketliliğin anlık olarak izlenmesini sağlıyor.