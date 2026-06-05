Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Yürütme ve İdare Bölümü kapsamında iki yeni yönetmelik yayımlandı.

Yayımlanan düzenlemeler arasında Ankara Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin işleyişine ilişkin esasları belirleyen yönetmelik ile İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim faaliyetlerini düzenleyen yönetmelik yer aldı.

İlan Bölümü’nde ise yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli ilanlar yayımlandı. Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen günlük döviz kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri de kamuoyuna duyuruldu.

BUGÜN YAYIMLANAN YÖNETMELİKLER

Ankara Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

İLAN BÖLÜMÜNDE YER ALAN BAŞLIKLAR

Yargı İlanları

Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

Çeşitli İlanlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikler yayımlandıkları tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.