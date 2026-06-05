Malatya Kuyumcular Odası güncel altın fiyatlarını yayımladı. Açıklanan rakamlara göre altın piyasasında hareketlilik sürerken, özellikle çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını yatırımcıların odağında yer alıyor.

Verilere göre Cumhuriyet 2.5 altını 105 bin 100 liradan alınırken 109 bin 800 liradan satılıyor. Ata Lira'nın satış fiyatı 45 bin 180 lira olarak açıklanırken, liralık altın ise 43 bin 920 liradan işlem görüyor.

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların en çok tercih ettiği ürünlerden çeyrek altın 10 bin 980 liradan, yarım altın ise 21 bin 960 liradan satışa sunuluyor.

Bilezik ve gram altın fiyatlarında da yükseliş dikkat çekiyor. 22 ayar bileziğin satış fiyatı 6 bin 420 lira, 24 ayar gram altının satış fiyatı ise 6 bin 730 lira olarak kayıtlara geçti.

Malatya’da güncel altın fiyatları

Cumhuriyet 2.5 Altın: Alış 105.100 TL – Satış 109.800 TL

Ata Lira: Alış 43.240 TL – Satış 45.180 TL

Liralık Altın: Alış 42.040 TL – Satış 43.920 TL

Yarım Altın: Alış 21.020 TL – Satış 21.960 TL

Çeyrek Altın: Alış 10.510 TL – Satış 10.980 TL

14 Ayar Altın: Alış 3.680 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 5.950 TL – Satış 6.420 TL

24 Ayar Altın: Alış 6.520 TL – Satış 6.730 TL.