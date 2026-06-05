Malatya’da 5 Haziran 2026 Cuma günü planlı bakım ve işletme çalışmaları nedeniyle çeşitli ilçelerde elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler, gün boyunca farklı saat aralıklarında birçok mahallede etkili olacak.

Kesintilerden en fazla etkilenen ilçeler arasında Hekimhan, Arguvan ve Kuluncak yer alıyor. Çalışmaların bir bölümünün işletme bakım çalışması (müteahhit), bir bölümünün ise işletme çalışması kapsamında yürütüldüğü belirtilirken, çok sayıda mahallede enerji kesintisi yaşanacağı bildirildi.

YEŞİLYURT İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Yeşilyurt ilçesinde İkizce Mahallesi’nde 09.00-10.30, 10.30-12.00, 12.00-13.30, 13.30-15.00 ve 15.00-16.30 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Tohma Mahallesi’nde 13.30 ile 17.30 saatleri arasında işletme bakım çalışması (ekip) kapsamında elektrik kesintisi yapılacak.

Yavuz Selim Mahallesi ile Çarmuzu Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Özal ve Karahan mahallelerinde ise 09.00 ile 11.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacak.

YAZIHAN İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Yazıhan ilçesinde Akyazı, Alican, Ambarcık, Boyaca, Boztepe, Böğürtlen, Çavuş, Erecek, Karaca, Tahtalı ve Koşar mahallelerinde elektrik kesintisi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında uygulanacak.

Durucasu, Bereketli, Hamidiye, Kömüşhan, Mısırdere ve Sürür mahallelerinde ise elektrik kesintisi 13.30 ile 17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

HEKİMHAN İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Hekimhan ilçesinde Karadere, Bağyolu, Bahçelievler, Budaklı, Fatih, Taşbaşı, Turgut Özal, Güzelyurt, Girmana, Kocaözü, Hasançelebi, Kurşunlu, Aksütlü, Aşağısazlıca, Ballıkaya, Mimar Sinan, Başkavak, Beykent, Boğazgören, Çanakpınar, Çulhalı, Dereköy, Deveci, Dumlu, Dursunlu, Güvenç, Hacılar, Haydaroğlu, Iğdır, Işıklı, Karaköçek, Kavacık, Kozdere, Salıcık, Sarıkız, Uğurlu, Yağca, Yayladam, Yeşilpınar, Yukarıselimli, Bahçedamı, Basak, Davulgu, Dikili, Saraylı, Sazlıca, Dikenli, Güzelyayla, Söğüt ve Yeşilköy mahallelerinde elektrik kesintisi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında uygulanacak.

Karşıyaka, Bahçelievler ve Turgut Özal mahallelerinde ayrıca 10.00 ile 13.00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) nedeniyle ek kesinti gerçekleştirilecek.

ARGUVAN İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Arguvan ilçesinde Gökağaç, Kömürlük, Alhasuşağı, Şotik, Göçeruşağı, Yürektaşı, Yoncalı, Yukarısülmenli, Kuruttaş, Çakmak, Karahüyük, Kızık, Bahçelievler, Dolaylı, Yeni Mahalle, Akören, Armutlu, Asar, Asmaca, Aşağısülmenli, Bozan, Parçikan, Çavuşköy, Çayırlı, Çevreli, Ermişli, Eymir, Gümüşlü, Güngören, Güveçli, Hakverdi, Karababa, Koçak, Konakbaşı, Koyuncu, Kuyudere, Tarlacık, Tatkınık, Çiftlik ve Yeniköy mahallelerinde elektrik kesintisi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında uygulanacak.

KULUNCAK İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Kuluncak ilçesinde Bahçelievler, Boğaziçi, Yeni Mahalle, Sofular, Alvar, Aşağıselimli, Başören, Bicir, Bıyıkboğazı, Ciritbelen, Çayköy, Çörmü, İsmetpaşa, İstiklal, Ortapınar, Karlık, Kızılhisar, Kızılmağara, Konaktepe, Kömüklü, Sultanlı, Temüklü, Karabük, Karaçayır, Göğebakan ve Karıncalık mahallelerinde elektrik kesintisi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında uygulanacak.

AKÇADAĞ İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Akçadağ ilçesinde Çakıllıpınar, Demirciler ve Kepez mahallelerinde elektrik kesintisi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında uygulanacak.

Aksaray, Şeyhler ve Bahri mahallelerinde ise elektrik kesintisi 09.00 ile 11.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Ilıcak Mahallesi’nde 13.30 ile 17.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

BATTALGAZİ İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Battalgazi ilçesinde Yıldıztepe, Çamurlu ve Karagöz mahallelerinde elektrik kesintisi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında uygulanacak.

Karakaşçiftliğiköyü, Çolakoğlu ve Kadıçayırı mahallelerinde ise kesinti 09.00 ile 16.00 saatleri arasında sürecek.