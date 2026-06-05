Malatya'da haftanın beşinci gününde ibadetlerini planlamak isteyen vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın güncel namaz vakitlerini derledik. Öte yandan, vatandaşların sıkça merak ettiği "Allah’ın izniyle şifa bulmak veya kötülüklerden korunmak amacıyla yapılan rukye câiz midir?" sorusunun cevabı da haberimizde. İşte 5 Haziran Cuma Malatya ezan saatleri ve Diyanet'in konuya ilişkin değerlendirmesi...

5 HAZİRAN CUMA MALATYA EZAN VAKİTLERİ

Malatya'da bugün ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için güncel ezan saatleri şu şekildedir:

İmsak: 03.09

Güneş: 04.57

Öğle: 12.32

İkindi: 16.25

Akşam: 19.54

Yatsı: 21.34

ALLAH’IN İZNİYLE ŞİFA BULMAK VEYA KÖTÜLÜKLERDEN KORUNMAK AMACIYLA YAPILAN RUKYE CÂİZ MİDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre rukye, hastalık ve kötülüklerden korunmak veya kurtulmak amacıyla Kur’an ya da dua okuyup üfleme anlamına gelen bir terimdir.

Bazı İslam âlimleri rukyenin câiz olmadığı görüşünü savunsa da mezhep imamlarının da içinde bulunduğu âlimlerin büyük çoğunluğu, konuya ilişkin hadisleri delil göstererek, şirke ve istismara yol açmamak şartıyla, fayda ve zararın rukyeden değil Allah’tan geldiğine inanılarak yapılan rukyede bir sakınca bulunmadığını ifade etmektedir.

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) hem kendisine hem de ziyaret ettiği bazı hastalara okuyup üflediği, zaman zaman Hz. Âişe’nin (r.a.) de kendisine okuyup üfleyerek eliyle mesh ettiği rivayet edilmektedir. Ayrıca Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in şeytandan, zehirli haşeratlardan ve kem gözlerden korunmaları için dua ettiği, nazar ile yılan ve akrep sokmalarına karşı rukyeye izin verdiği belirtilmektedir.

Yine Hz. Peygamber’in (s.a.s.) hastalar için Allah’tan şifa dileyen dualar ettiği ve gerçek şifanın yalnızca Allah’tan geldiğini vurguladığı bilinmektedir.

Konuyla ilgili rivayetler birlikte değerlendirildiğinde, Allah’ın izniyle şifa bulmak veya kötülüklerden korunmak amacıyla yapılan rukyelerin câiz olduğu, bunun dışında kalan uygulamaların ise dinen uygun görülmediği ifade edilmektedir.