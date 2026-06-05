Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya ve çevre illere ilişkin güncel hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Malatya’da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hâkim olacak, ilerleyen saatlerde ise bulutluluk azalacak.
Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin edilirken, Bingöl çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği bildirildi. Gün içerisinde sıcaklıkların ilçelere göre 27 ile 32 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.
Rüzgârın öğle saatlerine kadar kuzeyli yönlerden, öğle saatlerinden sonra ise güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bingöl çevrelerinde yağış anında rüzgârın zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olabileceği ifade edildi.
MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU
Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 30 derece
Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 29 derece
Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 27 derece
Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 28 derece
Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 32 derece
Darende: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 30 derece
Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 28 derece
Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 31 derece
Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 28 derece
Kale: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 32 derece
Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 27 derece
Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 29 derece
Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 32 derece
Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 31 derece.