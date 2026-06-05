Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya ve çevre illere ilişkin güncel hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Malatya’da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hâkim olacak, ilerleyen saatlerde ise bulutluluk azalacak.

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin edilirken, Bingöl çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği bildirildi. Gün içerisinde sıcaklıkların ilçelere göre 27 ile 32 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın öğle saatlerine kadar kuzeyli yönlerden, öğle saatlerinden sonra ise güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bingöl çevrelerinde yağış anında rüzgârın zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olabileceği ifade edildi.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 30 derece

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 29 derece

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 27 derece

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 28 derece

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 32 derece

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 30 derece

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 28 derece

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 31 derece

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 28 derece

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 32 derece

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 27 derece

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 29 derece

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 32 derece

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 31 derece.