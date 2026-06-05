Dijital yayın dünyasının yeni yerli projesi "Palas Pandıras", izleyicilere sporun rekabetçi doğasıyla harmanlanan güçlü bir gençlik hikayesi sunmaya hazırlanıyor. Kariyeri beklenmedik bir şekilde erken biten eski bir basketbolcunun, hayatlarına yön arayan sorunlu gençlerle yollarının kesişmesi dizinin ana temasını oluşturuyor. Çekimleri büyük bir hızla devam eden ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, şimdiden sosyal medyada adından söz ettiriyor. Dizi tutkunları Palas Pandıras dizisi konusu nedir, Netflix Palas Pandıras ne zaman çıkacak ve oyuncuları kimler sorularına detaylı yanıt aramaya başladı.

PALAS PANDIRAS NE ZAMAN VE HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Gençlik ve spor temasını bir araya getiren dizi, Türkiye'deki izleyicilerle dünyaca ünlü dijital yayın platformu Netflix üzerinden buluşuyor. Sektörden gelen son bilgilere göre dizinin çekim aşaması tüm hızıyla sürüyor. Çekimlerin ardından başlayacak olan post-prodüksiyon (kurgu ve montaj) sürecinin tamamlanmasıyla birlikte kesin yayın tarihinin açıklanması bekleniyor. Şu an için Netflix cephesinden net bir tarih duyurusu yapılmadı.

PALAS PANDIRAS'IN KONUSU NE?

Hikaye, parkelere çok erken veda etmek zorunda kalan eski bir basketbolcunun hayatındaki büyük kırılma noktasıyla başlıyor. Kendine yeni bir yol çizmeyi hedefleyen bu eski sporcu, birbirinden farklı kişisel sorunlarla boğuşan beş lise öğrencisini bir araya getirerek sıfırdan bir basketbol takımı kuruyor. Takımın en büyük hedefi İstanbul şampiyonluğuna ulaşmak olurken, gençler saha içindeki kıyasıya rekabetin yanı sıra kendi iç dünyalarındaki çatışmalarla da yüzleşiyor. Dizi, sporun rekabetçi atmosferini gençlik dramasıyla birleştirerek karakterlerin kişisel dönüşümünü dramatik bir dille ekrana taşıyor.

PALAS PANDIRAS OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Merakla beklenen yapım, hem genç yetenekleri hem de tecrübeli isimleri bir araya getiren oldukça güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip. Dizinin başrollerini başarılı oyuncular Birkan Sokullu ve Kaan Mirac Sezen paylaşıyor. Hem gençlik hem de yetişkin perspektifini yansıtan projenin kadrosunda ayrıca Yasemin Kay Allen, Gökçe Güneş Doğrusöz, Durukan Çelikkaya ve usta oyuncu Şerif Erol yer alıyor. Farklı kuşaklardan yetenekleri buluşturan bu ekibe Manifest Lidya da eşlik ediyor.