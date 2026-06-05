Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde ağır yıkım yaşayan Malatya'da, kentin kalbinde yer alan rezerv alanlarda yerinde dönüşüm projeleri tüm hızıyla sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen inşaat faaliyetlerinde binlerce ailenin beklediği müjdeli haber nihayet geldi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, Battalgazi ilçesinde yapımı tamamlanan yüzlerce bağımsız bölümün hak sahiplerine verileceğini duyurdu. Güvenli ve depreme dayanıklı yapılarına kavuşmak isteyen vatandaşlar, Malatya deprem konutları anahtar teslimi nasıl yapılacak ve hangi mahallelerde evler hazırlandı sorularıyla güncel gelişmeleri yakından takip ediyor.

MALATYA REZERV ALAN KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Malatya Valisi Seddar Yavuz, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla afetzedelerin yüzünü güldüren müjdeyi paylaştı. Vali Yavuz, Battalgazi ilçesindeki rezerv alan projesinde inşaat aşamasının tamamen noktalandığını ilan etti. Yapılan resmi açıklamaya göre, yapımı biten evlerin anahtarları 8 Haziran Pazartesi gününden itibaren hak sahibi depremzede vatandaşlara teslim edilmeye başlanıyor. Planlı bir takvim dahilinde yürütülecek olan anahtar teslim süreciyle birlikte, afet bölgesindeki aileler kalıcı ve güvenli yuvalarına adım atıyor.

BATTALGAZİ DEPREM KONUTLARI HANGİ MAHALLELERDE TESLİM EDİLİYOR?

Rezerv alan ilanıyla birlikte kentin merkezinde yürütülen yerinde dönüşüm çalışmalarında ilk etaplar Battalgazi ilçesinde tamamlandı. Valilikten alınan bilgilere göre, teslimat süreci Battalgazi ilçesine bağlı Sarıcıoğlu ve Sancaktar mahallelerini kapsayan 29. Bölge 1. Etap projesinde gerçekleşiyor. Bu kapsamda sadece konutlar değil, mahalle esnafının ve bölge sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak ticari alanlar da hazır hale getirildi. Proje dahilinde yapımı biten 531 adet konut, 16 adet dükkan ve 2 adet fırın 8 Haziran itibarıyla yeni sahipleriyle buluşuyor. Güvenli konutların yanı sıra sosyal donatıların da devreye girmesiyle birlikte her iki mahallede de sosyal yaşam yeniden canlanıyor.