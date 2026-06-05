İnönü Üniversitesi bünyesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan binlerce öğrenci, mezuniyet heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. Üniversite yönetimi tarafından paylaşılan resmi afişle birlikte, merakla beklenen 2025-2026 mezuniyet töreninin yeri, tarihi ve saat detayları netlik kazandı. Bu yılki kutlamalar, diploma heyecanının yanı sıra enerjik bir konser etkinliğine de ev sahipliği yapacak.

Geleneksel kep atma töreninin gerçekleştirileceği bu özel etkinlik, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 18.30'da başlayacak. Etkinliğe her yıl olduğu gibi bu yıl da İnönü Üniversitesi Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Mezuniyet töreninin en büyük sürprizlerinden biri ise rock müziğin sevilen isimlerinden Umut Kaya olacak. Törene katılan öğrenciler, aileler ve akademisyenler, diplomaların alınması ve keplerin havaya fırlatılmasının ardından Umut Kaya’nın canlı performansıyla mezuniyet coşkusunu zirveye taşıyacak.

Geleceğe uğurlanacak olan mezunların bu en mutlu gününde, kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden de (inukurumsal) anlık paylaşımlar ve detaylar aktarılmaya devam edecek.