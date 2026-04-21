21 Nisan Salı bugün kimin maçı var? Milyonlarca sarı-lacivertli taraftarın gözü kulağı Konya’da! Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün dev bir randevu var: Konyaspor - Fenerbahçe. Peki, Fenerbahçe maçı şifresiz mi, saat kaçta başlayacak? Sadece Türkiye’de değil; Premier Lig, La Liga ve EuroLeague’de de heyecan fırtınası esiyor. İşte 21 Nisan Salı günün tüm maçları ve yayın kanalları...

GECENİN MAÇI KONYASPOR - FENERBAHÇE (TÜRKİYE KUPASI)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Fenerbahçe, bugün deplasmanda Konyaspor ile yarı final bileti için karşılaşıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu kritik mücadele, sporseverler için günün en önemli maçı.

Maç Başlama Saati: 20.30

20.30 Yayıncı Kanal: ATV (Şifresiz)

21 NİSAN SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (MAÇ REHBERİ)

Bugün sadece kupa heyecanı yok; Avrupa'nın dev liglerinde ve basketbol sahalarında da kritik eşleşmeler sahne alıyor. İşte günün maç programı:

AVRUPA LİGLERİNDE DEV MESAİ

22.00: Brighton - Chelsea (İngiltere Premier Lig) – beIN Sports 3

(İngiltere Premier Lig) – 22.30: Real Madrid - Alaves (İspanya La Liga) – S Sport

(İspanya La Liga) – 22.00: Inter - Como (İtalya Kupası) – TRT Spor

(İtalya Kupası) – 22.10: Lens - Toulouse (Fransa Kupası) – beIN Sports 4

(Fransa Kupası) – 22.30: Girona - Real Betis (İspanya La Liga) – S Sport

BASKETBOL VE VOLEYBOLDA KRİTİK RANDEVULAR

21.00: Panathinaikos - Monaco (EuroLeague Play-off) – S Sport / Tivibu Spor 1

(EuroLeague Play-off) – 19.00: Ziraat Bankkart - Galatasaray HDIS (Efeler Ligi Final) – TRT Spor