Dünya futbolunun en büyük şöleni için geri sayım sürerken, turnuvanın en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen Portekiz cephesinde hareketli saatler yaşanıyor. Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki önemli temsilcisi, 2026 yılındaki dev organizasyon için yeşil sahaya inerek çalışmalarına resmi olarak başladı. Teknik direktör Roberto Martínez yönetiminde gerçekleştirilen ilk idmanda sahada yer alan isimler kadar, zorlu kulüp fikstürü nedeniyle kampa henüz katılmayan oyuncular da spor kamuoyunun dikkatini çekti.

KAPTAN GÖREV BAŞINDA, DÖRT YILDIZ EKSİK

Oeiras'taki Futbol Şehri tesislerinde gerçekleştirilen ilk antrenmana, 41 yaşında olmasına rağmen kariyerinin altıncı Dünya Kupası'na hazırlanan Cristiano Ronaldo damga vurdu. Hırsından hiçbir şey kaybetmeyen deneyimli oyuncu, takımdaki liderliğini bir kez daha ortaya koyarak çalışmalara hızlı bir giriş yaptı. Öte yandan, Paris Saint-Germain formasıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan Vitinha, Nuno Mendes, João Neves ve Gonçalo Ramos kampın ilk gününde yer almadı. Avrupa şampiyonluğunu kutlayan bu dört yetenekli oyuncunun, 6 Haziran tarihinde milli takıma dahil olması bekleniyor.

"DÜNYA KUPASI'NI KAZANMAK PORTEKİZ'İN ANA HEDEFİ..."

Tecrübe ve gençliğin harmanlandığı Portekiz kadrosunda turnuva beklentileri en üst seviyeye çıkmış durumda. Ronaldo'nun saha içindeki varlığı, futbolcular arasındaki hiyerarşiyi sağlamanın ötesinde, genç yetenekler için çok büyük bir duygusal destek anlamı taşıyor. Takımın orta sahadaki önemli isimlerinden Rúben Neves ise düzenlenen basın toplantısında takımın ruh halini özetleyerek sürece işaret etti:

"Dünya Kupası'nı kazanmak Portekiz'in ana hedefi ve gençliğimize rağmen hepimiz bu tür baskılara fazlasıyla alışkınız."

HAZIRLIK MAÇLARINDA İKİ CİDDİ SINAV

Turnuva öncesindeki yol haritasını netleştiren milli takım, kendi seyircisi önünde iki önemli karşılaşmaya çıkacak. Teknik direktör Martínez'in oyun planını sahaya yansıtmak ve tüm hatlarıyla dengeli bir takım oluşturmak amacıyla kullanacağı bu maçların ilki, 6 Haziran'da Şili'ye karşı oynanacak. Portekiz, bu zorlu sınavın hemen ardından 10 Haziran tarihinde Nijerya'yı konuk ederek kupa öncesindeki son eksiklerini görme fırsatı bulacak.