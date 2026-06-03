AK Parti'de şehir yapılanmalarını güçlendirmek ve taşra teşkilatlarının siyasi performansını daha üst seviyeye taşımak amacıyla yapılan geniş kapsamlı değerlendirmeler radikal kararlarla sonuçlandı.4 ilde il başkanları görevden alındı. Peki, AK Parti'de hangi il başkanları görevden alındı? Görevden alınma nedenleri ne? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

AK PARTİ'DE GÖREVDEN ALINAN İL BAŞKANLARI KİMLER?

AK Parti Genel Merkezi tarafından yürütülen koordinasyon çalışmaları kapsamında 4 önemli şehirde yönetim kademesi tamamen değişti. Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, Diyarbakır İl Başkanı ve Giresun İl Başkanı ile birlikte bu illerdeki tüm yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verildi. Boşalan koltuklara getirilecek isimlerin belirlenmesi için temayül yoklaması süreçlerinin işletilmesi bekleniyor.

GÖREVDEN ALINAN BAŞKANLARDAN GELEN İLK AÇIKLAMALAR NELER?

Kararın kendilerine iletilmesinin ardından, görevden ayrılan il başkanları sosyal medya hesapları üzerinden dikkat çeken veda mesajları yayımladı. Yaklaşık 2,5 yıldır Siirt İl Başkanlığı koltuğunda oturan Bahri Caner Özturan, görev süresi boyunca 10 bin 500'den fazla yeni üye kaydı yaptıklarını belirterek görevinden istifa ettiğini duyurdu. Özturan, vicdani huzur içinde olduğunu vurgulayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'e teşekkürlerini iletti.

Benzer bir veda mesajı da Adana'dan geldi. Partide daha önce iki dönem milletvekilliği ve MKYK üyeliği yapan Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, siyasetin kendisi için koltuk veya unvan değil, şehre ve millete hizmet aracı olduğunu ifade etti. Dağlı, makamların geçici olduğunu hatırlatarak partisine ve liderine olan bağlılığının aynı kararlılıkla süreceğini belirtti ve görevinden ayrıldığını açıkladı.

YENİ AK PARTİ İL BAŞKANLARI NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Teşkilatlardaki bu sıcak operasyonun ardından AK Parti Genel Merkezinden de resmi bir açıklama paylaşıldı. Yapılan bilgilendirmede, şehirlerdeki siyasi varlığı ve dinamizmi en üst noktaya taşımak amacıyla kapsamlı bir değerlendirme yapıldığı aktarıldı. Görevini devreden başkanlara bugüne kadarki emekleri ve mücadeleye katkıları için şükran sunulurken; Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt’te yeni il başkanlarının ve yönetim kurullarının son derece kısa bir süre içinde belirlenerek hızlıca görevlerine başlayacağı bildirildi. Açıklamada, temel hedefin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna ve hedeflerine ulaşmak olduğu kaydedildi.