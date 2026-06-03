Yıllardır mülkiyet sorunu yaşayan bölge halkını yakından ilgilendiren duyuruya göre, geçmişte orman olan ancak artık bu vasfını kaybederek tarım veya kullanım alanına dönüşen arazilerin (2/B alanları) listesi kesinleşti.

Arazileri fiilen işleyen, üzerinde evi, bağı veya bahçesi bulunan vatandaşların yasal hak sahibi olabilmesi için tanınan 8 aylık süre işliyor. Listelerin tescil edildiği 09.01.2026 tarihinden itibaren başlayan bu süreçte, hakkını noter kanalıyla başkasına devredenlerin (akdi halefler) başvuruları da kabul edilecek.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER:

Satın alma talebini içeren başvuru dilekçesi (EK-2/A)

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Varsa ecrimisil bedelinin ödendiğine dair belge örneği

Kanuni mirasçılar için onaylı veraset ilamı

Akdi halefler için noter onaylı muvafakatname

Tüzel kişiler için taşınmaz tasarrufuna izinli yetki belgesi ve imza sirküleri

Malatya İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yasal sürenin kaçırılmaması adına vatandaşlara kritik bir uyarıda bulunuldu. Başvuru işlemlerinin hızlı ve sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için hak sahiplerinin, dilekçelerini eksiksiz doldurmaları ve gerekli tüm belgelerle birlikte zaman kaybetmeden Kuluncak Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğine müracaat etmeleri gerektiği önemle vurgulandı.