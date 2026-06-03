Türk televizyon tarihinin en unutulmaz yapımları arasında yer alan Hayat Bilgisi dizisinde sergilediği performansla geniş bir hayran kitlesine ulaşan İpek Erdem, ekranlardaki yeni serüveniyle gündemdeki yerini koruyor. Kariyeri boyunca dramadan dönem dizilerine kadar pek çok farklı projede boy gösteren ünlü oyuncu, şimdilerde iddialı bir tarihi yapımla adından söz ettiriyor. Oyunculuk yeteneğinin yanı sıra yıllar içindeki değişimiyle de dikkat çeken Erdem'in yaşı, memleketi ve evlilik durumu hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

HAYAT BİLGİSİ’NİN BARBIE'Sİ İPEK ERDEM KİMDİR?

İpek Erdem, 16 Mart 1984 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. Oyunculuk serüvenine 2000’li yılların hemen başında adım atan Erdem, kısa sürede yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı. Güzel oyuncu, asıl büyük çıkışını 2003-2006 yılları arasında ekranlara damga vuran "Hayat Bilgisi" dizisindeki "Barbie Gamze" rolüyle yakaladı. Bu ikonik karakter, onun hem genç kuşak hem de genel izleyici kitlesi tarafından Türkiye çapında tanınan bir yüz olmasını sağladı.

İPEK ERDEM HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Hayat Bilgisi projesinin ardından oyunculuk kariyerine hız kesmeden devam eden İpek Erdem, farklı türlerdeki yapımlarda sergilediği başarılı performanslarla rüştünü ispatladı. Başarılı oyuncu; "Elveda Rumeli", "Yer Gök Aşk", "Lale Devri", "Kuzgun" ve "Eve Dönüş" gibi televizyon dünyasının ses getiren dizilerinde önemli roller üstlendi. Beyaz perdede de boy gösteren Erdem, 2009 yılında vizyona giren "Beş Şehir" filmindeki rolüyle sinemaseverlerin beğenisini topladı. Oyuncu, son dönemde ise "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisinin kadrosuna "Gökçiçek" karakteriyle dahil olarak ekranlara güçlü bir dönüş yaptı.

İPEK ERDEM EVLİ Mİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ekranlara dönmesiyle birlikte özel hayatı da mercek altına alınan İpek Erdem'in evli olup olmadığı merak ediliyor. Resmi ve doğrulanmış bilgilere göre ünlü oyuncunun güncel olarak bilinen bir evliliği bulunmuyor. 16 Mart 1984 doğumlu olan Bursalı güzel oyuncu İpek Erdem, 2026 yılı itibarıyla 42 yaşındadır.