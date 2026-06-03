Olay, 3 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 12.05 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, dağlık alana mantar toplamak amacıyla çıkan İrfan Kaygusuz (55), akrabası Selim Kaygusuz'un (47) aniden fenalaşarak kalp krizi geçirmesi üzerine durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine AFAD ve UMKE ekipleri hızla koordinasyon sağladı.

Ancak rahatsızlanan vatandaşın bulunduğu bölgenin, Kozluk Mahallesi’nin 4 kilometre kuzeydoğusundaki sarp, engebeli ve kayalık Beydağı arazisi olması sebebiyle karadan ulaşımın zaman alacağı değerlendirildi. Bunun üzerine ekipler tarafından acil hava desteği talep edildi.

ASKERİ HELİKOPTER SEFERBER OLDU

Zamanla yarışılan kritik dakikalarda talep olumlu karşılanarak 2. Ordu Komutanlığı Tulga Kışlası’ndan askeri bir helikopter acil olarak görevlendirildi. Kısa sürede belirtilen koordinatlara ulaşan askeri helikopter, AFAD ve UMKE ekiplerinin desteğiyle mahsur kalan vatandaşı araziden alarak güvenli bir şekilde tahliye etti.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Helikopterle dağdan alınan Selim Kaygusuz, ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede yoğun bakım ünitesine kaldırılan şahsın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Bilincinin açık olduğu belirtilen vatandaşın, hayati tehlikesinin devam ettiği ve doktorların gözetimi altında tutulduğu bildirildi.