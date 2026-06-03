Malatya kulislerinin bir süredir kilitlendiği Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe teşkilatlarındaki yeniden yapılanma süreci resmiyet kazandı. Ankara'dan gelen onay sonrası Malatya’da düğmeye basıldı ve tam 7 kritik ilçenin başkanı birden değişti.

MHP Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül, X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı sıcak paylaşımla; Battalgazi, Yeşilyurt, Kale, Hekimhan, Yazıhan, Pütürge ve Darende ilçe başkanlıklarında büyük bir bayrak değişimi yaşandığını ilan etti.

SÜREÇ 14 MAYIS'TA BAŞLADI, 1 HAZİRAN İTİBARİYLE MÜHÜRLENDİ

Malatya yerel siyasetinde taşları yerinden oynatan bu dev operasyonun perde arkası da netleşti. İl Başkanı Şengönül, sürecin MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli’nin takdirleriyle 14 Mayıs’ta başladığını ve 1 Haziran itibariyle yeni başkanların resmen görev başı yaptığını belirtti.

MHP İl Başkanı Turgay Şengönül yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli dava Arkadaşlarım; Liderimiz Sn. Dr. Devlet Bahçeli’nin takdirleri ile 14 Mayıs itibariyle; Milliyetçi Hareket Partisi Battalgazi, Yeşilyurt, Kale, Hekimhan, Yazıhan, Pütürge ve Darende İlçe Başkanlıkları değiştirilmiş olup; 1 Haziran tarihi itibariyle yeni ilçe başkanlarımıza görevleri tevdi edilmiştir."

İŞTE MHP MALATYA’DA YÖNETİMİ TAMAMEN DEĞİŞEN O 7 İLÇE!

Google aramalarında ve Keşfet beslemesinde Malatyalı seçmenlerin en çok arattığı kritik bölgeler bu listede yer alıyor. İşte MHP Genel Merkezi’nin talimatıyla yeni döneme başlayan o ilçeler:

Battalgazi İlçe Başkanlığı

Yeşilyurt İlçe Başkanlığı

Kale İlçe Başkanlığı

Hekimhan İlçe Başkanlığı

Yazıhan İlçe Başkanlığı

Pütürge İlçe Başkanlığı

Darende İlçe Başkanlığı

"LİDER–TEŞKİLAT–DOKTRİN ÇİZGİSİNDE BİRLİK VURGUSU"

Görevden almalar ve yeni atamaların ardından parti içi disiplin mesajı veren İl Başkanı Şengönül, yeni yönetimlere başarılar dileyerek açıklamasını şu sözlerle noktaladı: "Görevlendirilen İlçe Başkanlarımızın davamıza, teşkilatımıza ve ilçelerimize hayırlı olmasını diler; yeni ilçe başkanlarımıza başarılar temenni ederiz. Lider–Teşkilat–Doktrin çizgisinde, birlik ve sadakatle yolumuza devam edeceğiz."

ŞİMDİ NE OLACAK? MALATYA KULİSLERİ HAREKETLİ!

Özellikle merkez ilçeler olan Battalgazi ve Yeşilyurt başta olmak üzere, Malatya genelinde MHP kadrolarının tamamen yenilenmesi yerel siyasette kartların yeniden karılmasına neden olacak. Ankara destekli bu büyük hamlenin sahaya nasıl yansıyacağı ve yeni başkanların ilk icraatlarının neler olacağı ise şimdiden büyük merak konusu.