Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ve kardeşi Alan Kenan Saran, bir süredir yasa dışı bahis reklamları ve bu alana teşvik iddialarıyla hakim karşısına çıkıyordu. Yerel mahkemenin davayı sonlandırıp hapis ve adli para cezası hükmünü kamuoyuna duyurması, dikkatleri bir anda bu dosyaya çekti. Kararın hemen ardından Saran ailesinin avukatı Serdar Yiğit'ten gelen ilk açıklama ise hukuki sürecin henüz bitmediğini gözler önüne serdi. Vatandaşlar şimdi "Sadettin Saran hapiste mi?" ve "Sadettin Saran tutuklandı mı, hapse girecek mi?" sorularının yanıtını arıyor. İşte istinaf süreci, cezaların boyutu ve davaya dair tüm detaylar.

SADETTİN SARAN NEDEN CEZA ALDI, SUÇLAMALAR NELERDİ?

Ünlü iş insanı Sadettin Saran ve kardeşi Alan Kenan Saran, hazırlanan iddianame doğrultusunda "kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasa dışı bahis oynamaya teşvik etmek" suçlamasıyla yargılanıyordu. Mahkeme heyeti, toplanan deliller ışığında davanın karar duruşmasını gerçekleştirdi ve iddiaları sabit bularak cezaya hükmetti.

SADETTİN SARAN VE KARDEŞİNE NE KADAR HAPİS CEZASI VERİLDİ?

Davayı karara bağlayan mahkeme, hem Sadettin Saran'a hem de kardeşi Alan Kenan Saran'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Hapis cezasının yanı sıra, her iki isim de ayrı ayrı 562 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanmasıyla birlikte gözler hukuki sürecin bir sonraki aşamasına yöneldi.

SADETTİN SARAN HAPİSTE Mİ, HAPSE GİRECEK Mİ?

Mahkemenin verdiği 2 yıl 6 aylık hapis cezası kararının ardından en çok araştırılan konu Sadettin Saran'ın hapse girip girmeyeceği oldu. Şu an için Sadettin Saran cezaevinde bulunmuyor. Verilen ceza yerel mahkemenin ilk kararı olduğu için henüz yasal olarak kesinleşmedi. İstinaf mahkemesi ve olası Yargıtay süreçleri tamamlanana kadar cezanın infazı gerçekleşmeyecek. Bu nedenle, üst mahkemelerden çıkacak nihai karara kadar hapse girme durumu söz konusu olmuyor.

SARAN GROUP YÖNETİCİLERİ BERAAT ETTİ Mİ?

Aynı dosya kapsamında yargılanan Saran Group yöneticileri için ise farklı bir karar çıktı. Mahkeme heyeti, holding bünyesinde görev yapan yöneticilerin üzerine atılı suçları işlemediğine kanaat getirerek tüm profesyoneller hakkında beraat kararı verdi.

AVUKAT SERDAR YİĞİT'TEN AÇIKLAMA: KARAR KESİNLEŞTİ Mİ?

Kararın kamuoyuna yansımasının hemen ardından Saran ailesinin avukatı Serdar Yiğit yazılı bir açıklama paylaştı. Verilen hükmün henüz kesinleşmediğinin altını çizen Yiğit, kararı bir üst mahkemeye taşıyarak vakit kaybetmeden istinaf yoluna başvuracaklarını duyurdu. Yöneticiler için verilen beraat kararını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirten avukat Yiğit, hukuki mücadelenin sonuna kadar süreceğini ve istinaf sürecinin sonunda Sadettin Saran ile Kenan Saran için de beraat kararı verileceğine tam inanç duyduklarını ifade etti.