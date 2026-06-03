Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futsal Ligi’nde heyecan dorukta! Çeyrek finalde Kocaeli Üniversitesi’ni saf dışı bırakarak adını yarı finale yazdıran Battalgazi Belediyespor Futsal Takımı, final bileti için parkeye çıkıyor. Temsilcimizin yarı finaldeki güçlü rakibi ise Diyarbakır Seyrantepe oldu.

Üç maç üzerinden oynanacak olan yarı final serisinin ilk karşılaşması Malatya’da oynanacak. Sporseverlerin heyecanla beklediği müsabaka, 5 Haziran Cuma günü saat 14.00’te İnönü Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda başlayacak. Battalgazi Belediyespor, taraftarının da desteğini arkasına alarak serinin ilk maçından avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefliyor.

SAHA AVANTAJI DİYARBAKIR EKİBİNDE

Toplamda iki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride heyecan üst düzeyde yaşanacak. Serinin ikinci karşılaşması pazartesi günü Diyarbakır’da oynanacak. İlk iki maç sonunda takımların birer galibiyet alarak eşitlik yaşaması halinde ise seri üçüncü ve son maça taşınacak. Normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Diyarbakır Seyrantepe saha avantajını elinde bulundurduğu için, olası bir üçüncü müsabaka Diyarbakır ekibinin ev sahipliğinde oynanacak. Temsilcimiz Battalgazi Belediyespor ise normal sezonu üçüncü sırada tamamlamıştı.

ÖNCE FİNAL, SONRA AVRUPA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonluk parolasıyla yoluna devam eden Battalgazi Belediyespor, Diyarbakır Seyrantepe engelini aşması durumunda finalde Sakarya Karasu ile şampiyonluk mücadelesi verecek. TFF Futsal Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan takım, ülkemizi UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi’nde temsil etme hakkı kazanacak.

Battalgazi Belediyesi’nin gençlik ve spor yatırımları meyvelerini vermeye devam ediyor. Farklı branşlarda elde ettiği başarılarla Malatya’yı gururlandıran Battalgazi Belediyespor, futsalda da gözünü zirveye dikti. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ın gençlerin sporla buluşması ve desteklenmesi yönündeki vizyonu doğrultusunda hareket eden yeşil-beyazlı ekip, bu kritik yarı final mücadelesinde tüm Malatya halkını salonu doldurarak takıma destek olmaya davet ediyor.