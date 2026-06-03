Malatya'da deprem sonrası yaralarını sarmaya çalışan Yeşilyurt’ta, geleneksel kültürün yaşatılması adına önemli bir adım atıldı. Yeşilyurt Belediye Meclisi Haziran Ayı 1. Birleşimi'nde mikrofonu alan Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ilçe halkının günlerdir merakla beklediği Kiraz Festivali müjdesini verdi. Çırmıktı halkının talebini makul bulduklarını belirten Başkan Geçit, festivalin koordinasyonunu sağlamak üzere resmi bir komisyon kurulduğunu açıkladı.

"YEŞİLYURT DEĞİL, ÇIRMIKTI HALKININ MAKUL BİR İSTEĞİ VAR"

Konuşmasında bölgenin tarihi adına önemli bir nüansa dikkat çeken Başkan İlhan Geçit, "Çırmıktı diyorum bak Yeşilyurt değil" diyerek yerel kimliğe sahip çıktı. Deprem sonrası konteyner kentlerin varlığı ve devam eden inşaatlar nedeniyle aslında festivali erteleme fikrinde olduğunu itiraf eden Geçit, karar değişikliğinin arkasındaki süreci şu sözlerle anlattı:

"Benim bireysel bakışım biraz farklıydı. Diyordum ki Çırmıktı'daki, Gündüzbey'deki yapılaşma tamamlansın. Alt ve üst yapısı tamamen bitsin, peyzajı da bitsin. Ondan sonra kiraz festivalini yapalım ki, sonuçta bunlar ulusal ve uluslararası medyada paylaşılıyor; Malatya'nın ayağa kalktığının resmi tam olarak ortaya çıksın. Biz normalde konteynerler tamamen kalktığında, etraf güzelleştiğinde bu adımı atmak istiyorduk. Ama Çırmıktılıların da böyle bir isteği var. Bu istek de makul bir istek. Biz de bu isteği değerlendirdik ve resmi adımı attık."

FESTİVAL KOMİSYONU SABRİ AKIN BAŞKANLIĞINDA KURULDU

Mecliste oy birliğiyle kabul edilen kararla birlikte, Kiraz Festivali’nin tüm organizasyon süreçlerini yönetecek özel bir komisyon kuruldu. Sabri Akın’ın başkanlık edeceği festival komisyonunda yer alan diğer isimler ve kurumlar ise şunlar oldu:

Şerafettin Durak (Komisyon Üyesi)

(Komisyon Üyesi) Ali Palancı (Komisyon Üyesi)

(Komisyon Üyesi) Halil Duran (Komisyon Üyesi)

(Komisyon Üyesi) İstanbul Yeşilyurt Platformu Derneği (Temsilciler)

MECLİSTE "YAKIŞIKLI" MUHALEFET ESPRİSİ YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Başkan İlhan Geçit, kurulan komisyonun sadece yönetim kanadıyla sınırlı kalmamasını, muhalefetin de sürece dahil olmasını istediğini belirtti. Meclisteki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubuna esprili bir dille seslenen Geçit, meclis salonunda kahkahalara neden olan şu çağrıyı yaptı:

"Sizler de bir üye verebilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi grubunda da bir arkadaşımızı bu gruba yazabiliriz. Çırmıktılı olması daha iyi olur ama şart da değil o arkadaşlarımızın. Hurşit Bey, çok yakışıklı. Bizimkileri baskılar. Daha böyle tam olabilir. Teşekkür ederiz."

Meclis, kurulan komisyonun ve alınacak kararların Malatya, Yeşilyurt ve tüm Çırmıktı halkına hayırlı olması temennileriyle oturumu kapattı.