Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı paranın nakline ve transferine aracılık ettiği belirlenen 107 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı.

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri; Malatya, İstanbul, Diyarbakır, Ankara, İzmir ve Gaziantep'in de aralarında bulunduğu 27 ilde belirlenen 120 adrese şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenledi. 550 polisin katıldığı dev operasyonda Malatya ve diğer illerde yasa dışı bahis sitelerine aracılık eden 91 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

PARAYI KRİPTO HESAPLARA AKTARMIŞLAR

Siber polisinin yaklaşık 6 ay süren teknik, fiziki ve mali takibi sonucunda, şebekenin akılalmaz para trafiği de deşifre edildi. Yasa dışı bahis sitelerinde kullanılan binlerce banka hesabı ve IBAN numarası üzerinden tam 10 milyar TL hacminde bir suç gelirinin döndüğü saptandı.

Teknik incelemelerde, bahis çetesinin iz kaybettirmek amacıyla banka hesaplarındaki paraları hızla şüphelilere ait kripto para hesaplarına transfer ettiği belirlendi. Siber ekiplerinin dijital para akışına yönelik takibi sürüyor.

Operasyonun Bilanço Raporu:

Aranan Şüpheli: 107 kişi (91'i yakalandı, 16 firari aranıyor)

Ele Geçirilen Nakit: Sadece bir adreste 1 milyon 500 bin TL nakit para

Suç Unsurları: 1 adet tabanca, 7 fişek ve çok sayıda dijital materyal

Süreç: Emniyetteki işlemleri biten 34 şüpheli Nevşehir Adliyesi'ne sevk edildi.

EVDEN MİLYONLARCA LİRA NAKİT ÇIKTI!

Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerde siber polisi adeta suç unsuru topladı. Sadece bir şüphelinin evinde yapılan aramada 1 milyon 500 bin TL nakit para ele geçirilirken; yasa dışı bahis trafiğinin yönetildiği çok sayıda bilgisayar, hard disk, telefon ve dijital materyal ile 1 adet ruhsatsız tabancaya el konuldu.

34 ŞÜPHELİ ADLİYEDE, 57 KİŞİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

Malatya ve diğer çevre illerden yakalanarak operasyonun merkezi Nevşehir’e götürülen şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan 34 kişi, bugün yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünün ardından savcılık karşısına çıkarılan şüphelilerin işlemleri sürerken, gözaltındaki diğer 57 şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.