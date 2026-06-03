Ekranların usta yüzü Oktay Kaynarca, bir dizi ziyaret ve Kızılay’a kan bağışında bulunmak üzere Malatya’ya geldi. Kentte Kızılay şubesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen ünlü oyuncu hem kan verdi hem de Kızılay personeliyle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında kendisi için hazırlanan büyük sürpriz karşısında duygusal anlar yaşayan Kaynarca, Malatya'daki Kızılay merkezine kendi adının verilmesinden onur duyduğunu belirtti. Ünlü oyuncu, "Böyle bir merkeze benim adımın veriliyor olması çok değerli benim için. Çok teşekkür ederim, çok etkilendim" dedi.

"KIZILAY DEMEK BEN DEMEK! BÜTÜN ÜLKE SAHİPLENMELİ"

Kızılay’ın küresel ölçekteki vizyonunu ve operasyonel gücünü yerinde gören Oktay Kaynarca, kurumun büyüklüğü karşısında gururlandığını ifade etti. Ziyaret esnasında duyduğu bir cümleden çok etkilendiğini aktaran sanatçı, tüm Türkiye’nin benimsemesi gereken yeni mottoyu şu sözlerle açıkladı:

"Biraz evvel konuşmanın arasında bir şahısla ilgili 'Kızılay demek o demek' dediler. Bu o kadar değerli bir cümle ki... Hepimizin bu cümleyi sahiplenmesi lazım. 'Kızılay demek ben demek' demeliyiz bence bütün ülke olarak. Çünkü Allah korusun herhangi bir sıkıntı olduğunda karşılıksız yardım alabileceğimiz yerlerin başında Kızılay geliyor. Küçüklüğümüzden beri kumbaralarıyla, rozetleriyle hayatımızda var. Ama mesele o kadar büyümüş ve Kızılay o kadar vizyoner bir hale gelmiş ki bu onur verici bir durum."

"MEĞER BU KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU BİLMİYORMUŞUZ"

Kızılay yeleği giyen tüm gönüllü ve çalışanlara teşekkür eden Kaynarca, konuşmasını şu çarpıcı sözlerle tamamladı:

"Biz Kızılay'ı aslında bu kadar kapsamlı, büyük bir organizasyon olarak bilmiyormuşuz. Çok önemli işler yapıyorlarmış meğer, gerçekten çok değerli işler yapıyorlar ve yapmaya da devam ediyorlar. Ufukları, vizyonları anlattıkları doğrultuda o kadar büyükmüş ki... O yüzden bütün Kızılay çalışanlarına, o yelekleri giyen herkese yürekten kocaman teşekkür etmek gerekiyor. Vallahi ben o cümleyi söylerim artık; Kızılay demek ben demek!" Malatya’nın kirli suyu servet olacak! İşte o dev proje İçeriği Görüntüle

Malatya'da yoğun ilgiyle karşılanan usta oyuncu, kan bağışının hayati önemine dikkat çekerek herkesi Kızılay'a destek olmaya davet etti.