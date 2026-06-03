Kahramanmaraş bugün öğle saatlerinde bir kez daha sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından geçilen son dakika verilerine göre; merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan şiddetli bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, başta depremin merkez üssü olmak üzere kent genelinde ve komşu illerde de hissedilirken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

AFAD SON DAKİKA DEPREM VERİLERİNİ PAYLAŞTI

AFAD internet sitesinde yer alan resmi bilgilere göre, saat 13.12'de gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 4.4 (Mw) olarak ölçüldü. Yer kabuğunun 12.46 kilometre derinliğinde yaşanan deprem, yüzeye yakınlığı nedeniyle bölgede oldukça net ve sert bir şekilde hissedildi. Depremin ilk saniyelerinde panik yaşayan bazı vatandaşların tedbir amacıyla ev, ofis ve iş yerlerinden sokaklara çıktığı bildirildi.

CAN VEYA MAL KAYBI VAR MI? İLK RESMİ AÇIKLAMALAR GELDİ

Depremin ardından vatandaşların bir kısmının tedbir amacıyla ev ve iş yerlerinden dışarı çıktığı öğrenildi. İlk dakikalarda resmi makamlardan can kaybı veya hasara ilişkin olumsuz bir açıklama yapılmadı.

Bölgede olası artçı sarsıntılara karşı ekiplerin gelişmeleri takip ettiği belirtilirken, yetkililer vatandaşlara yalnızca resmi kurumların açıklamalarını dikkate almaları çağrısında bulundu.