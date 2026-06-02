Yeşil sahalarda hazırlık maçları fırtınası esiyor. EURO 2026 (Avrupa Futbol Şampiyonası) öncesinde ülkeler son provasını yaparken, turnuvaya katılacak takımların taktik savaşları futbolseverleri ekran başına kilitliyor. "Bizim Çocuklar"ın dün geceki harika oyunla aldığı 4-0'lık Kuzey Makedonya zaferi sonrasında, bugün de dünya futbolunun devleri sahne alıyor.

Özellikle akşam seansında oynanacak Hırvatistan- Belçika mücadelesi turnuva öncesi erken bir final niteliği taşırken, sporseverler ekran başında hangi maçların olduğunu, karşılaşmaların saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Google üzerinde en çok aratılan "Bugün hangi maçlar var?" ve "2 Haziran maç takvimi" listesini, turnuva öncesi form durumlarıyla birlikte sizler için derledik.

2 HAZİRAN SALI MAÇ TAKVİMİ (HAZIRLIK MAÇLARI LİSTESİ)

Bugün ekranlara gelecek, dünya futbolunun merakla beklediği hazırlık karşılaşmalarının saatleri ve eşleşmeleri şu şekilde:

19:00 | Hırvatistan- Belçika (Hazırlık Maçı)

(Hazırlık Maçı) 20:00 | Gürcistan- Romanya (Hazırlık Maçı)

(Hazırlık Maçı) 20:00 | Fas- Madagaskar (Hazırlık Maçı)

(Hazırlık Maçı) 21:45 | Galler- Gana (Hazırlık Maçı)

BUGÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇI HIRVATİSTAN- BELÇİKA

Günün şüphesiz en dikkat çekici mücadelesi saat 19:00'da başlayacak olan Hırvatistan- Belçika karşılaşması. Her iki takım da Avrupa Şampiyonası öncesinde en ciddi provasını bu akşam gerçekleştirecek. Genç yeteneklerin vitrine çıkacağı, teknik direktörlerin yeni taktik varyasyonlar deneyeceği bu kritik mücadeleler, futbol kalitesi açısından izleyenlere büyük seyir zevki vaat ediyor.