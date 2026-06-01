Futbolda heyecan hazırlık maçlarıyla hız kesmeden devam ediyor. Milli aranın coşkusunu yaşamak isteyen futbol tutkunları, arama motorlarında günün maç takvimini sorgulamaya başladı. Bugün sahada hem A Milli Takımımızın kritik sınavı hem de Avrupa'nın devlerinin kozlarını paylaşacağı dostluk mücadeleleri var. Peki, bugün kimin maçı var? Maçlar saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte ekran başına kilitleyecek 1 Haziran maç programı listesi...

1 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜN MAÇ PROGRAMI VE KANALLARI

19:30 | Türkiye - Kuzey Makedonya (Hazırlık Maçı) - Yayıncı: ATV (Şifresiz)

(Hazırlık Maçı) - ATV (Şifresiz) 20:00 | Norveç - İsveç (Hazırlık Maçı) - Yayıncı: S Sport Plus

(Hazırlık Maçı) - S Sport Plus 21:45 | Avusturya - Tunus (Hazırlık Maçı) - Yayıncı: S Sport Plus

TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Günün en çok merak edilen mücadelesi şüphesiz A Milli Futbol Takımımızın sahaya çıkacağı an olacak. Türkiye- Kuzey Makedonya hazırlık maçı saat 19:30'da başlayacak ve ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Millilerimizin form durumunu görmek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı televizyon başından veya ATV canlı yayın izle linkleri üzerinden takip edebilecek.