Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, Ankara Çarşısı’nı ziyaret ederek esnafların sorun ve taleplerini dinledi. Bayram sonrası gerçekleştirilen ziyarette konuşan Karademir, özellikle Yeni Çarşı’daki yüksek kira bedellerinin esnafı ciddi şekilde zorladığını söyledi.

Esnafların depremden bu yana büyük fedakârlıklarla ayakta kalmaya çalıştığını belirten Karademir,

"Bugün Ankara Esnaf Çarşısı’nı ziyaret ettik. Bayram sonrasında esnaflarımızın yanına geldik. Onların sorunlarını ve sıkıntılarını yerinde dinledik. Esnafımız bu zor şartlarda çalışmaya devam ediyor. Bizler de her zaman yanlarındayız"

ifadelerini kullandı.

“ESNAFIN EN BÜYÜK SORUNU KİRA”

Malatya’da son dönemin en önemli gündem maddelerinden birinin iş yeri kiraları olduğunu vurgulayan Karademir, konteyner çarşılarda faaliyet gösteren esnafların yakın zamanda yeni iş yerlerine taşınmak zorunda kalacağını hatırlattı.

Karademir,

"Şu an konteyner çarşılarda faaliyet gösteren esnaflarımızın önünde yeni çarşıya geçiş süreci var. Ancak esnafımızın en büyük sorunu kira bedelleri. Yeni Çarşı’da ve şehir merkezindeki iş yerlerinde istenen rakamlar oldukça yüksek seviyelerde. Bu durum esnafı ciddi şekilde endişelendiriyor"

dedi.

“MALATYA ESNAFI ŞEHRİNİ TERK ETMEDİ”

6 Şubat depremlerinin ardından Malatya esnafının tüm zorluklara rağmen kentte kalmaya devam ettiğini belirten Karademir,

"Esnaflarımız yıllardır büyük sıkıntılar yaşadı. Siftahsız günler geçirdiler ama yine de şehirlerinden vazgeçmediler. Malatya’yı terk etmeden mücadele etmeye devam ettiler"

diye konuştu.

“DİĞER DEPREM İLLERİNDE KİRALAR DAHA DÜŞÜK”

Malatya’daki kira fiyatlarının diğer deprem bölgelerine göre çok daha yüksek olduğunu ifade eden Karademir, yaptıkları incelemelerde önemli fiyat farklarıyla karşılaştıklarını söyledi.

Karademir,

"Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş da depremden büyük zarar gördü. Ancak bugün bu şehirlerdeki yeni çarşılarda kira fiyatları Malatya'nın yaklaşık yüzde 50 altında. Bunun mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor"

dedi.

Kuyumcular Çarşısı örneğini veren Karademir,

"Adıyaman ve Hatay’da aylık 50-60 bin lira seviyelerinde olan kira bedelleri, Malatya’daki Yeni Kuyumcular Çarşısı’nda 100 ila 150 bin lira arasında değişiyor. Aradaki fark oldukça dikkat çekici"

ifadelerini kullandı.

“MALATYA’DAKİ KİRALAR KIZILAY İLE YARIŞIYOR”

Şehir merkezindeki iş yeri kiralarının da çok yüksek seviyelere ulaştığını belirten Karademir,

"Ankara Kızılay’da ya da Sakarya Caddesi’nde bir dükkânın kira bedeli 250-300 bin lira civarında. Ancak ne yazık ki bugün Malatya’da da benzer rakamlar talep ediliyor. Malatya’daki kira fiyatları adeta Kızılay ile yarışır hale geldi"

dedi.

“MALATYA FIRSATÇILARDAN ARINMALI”

Kira artışlarının kontrol altına alınması gerektiğini vurgulayan Karademir,

"Sayın Valimiz Seddar Yavuz da bu konuyu sürekli gündeme getiriyor. Bizler de esnafımızın sesi olmak için bu çağrıyı yapıyoruz. Malatya'nın fırsatçılardan arınması gerekiyor. Esnafımız bu konuda kara kara düşünüyor"

şeklinde konuştu.

Ekonomik şartların her kesimi zorladığını belirten Karademir,

"Sanayicimiz, çiftçimiz ve esnafımız zor günlerden geçiyor. Şehrimize birlikte sahip çıkarsak Malatya daha güçlü olacaktır"

dedi.

Açıklamasının sonunda kira fiyatlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Karademir,

"Bu kira bedelleri makul seviyelere çekilmezse Yeni Çarşı eski canlılığına kavuşamaz. Esnaf adına mücadelemizi sürdüreceğiz"

ifadelerini kullandı.

ESNAFTAN YETKİLİLERE DESTEK ÇAĞRISI

Ankara Çarşısı Başkan Yardımcısı Servet Kalkan da kira bedellerinin birçok esnafın ödeme gücünü aştığını belirterek,

"Burada 156 esnafımız faaliyet gösteriyor. Ancak belirlenen kiraları ödeme gücü olmayan çok sayıda esnafımız var. Çoğu dükkânını kapatmayı düşünüyor. Yetkililerden destek bekliyoruz"

dedi.

Ankara Çarşısı Başkanı Erol Babacan ise yaşanan ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek,

"Burası büyük bir çarşı olmasına rağmen işlerin yeterli olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Geçim sıkıntısı yaşayan çok sayıda esnafımız var. Yetkililerimizin sesimizi duymasını istiyoruz" Malatya’da çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları İçeriği Görüntüle

diye konuştu.