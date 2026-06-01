İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin uluslararası medyaya yansıyan detaylı açıklamalarına göre, eğitim kurumlarındaki klasik asayiş yöntemleri artık rafa kalkıyor.

• Malatya’daki gençleri uyuşturucu, yasa dışı yapılar ve internetin olumsuz etkilerinden korumak için yeni bir sistem uygulanacak.

• Okullar, sadece fiziksel güvenlik değil, aynı zamanda öğrencilerin ruhsal sağlığını da koruyan yerler haline getirilecek.

• Bu yeni yaklaşım, suçla mücadele etmek yerine suçun nedenlerini ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Tehditleri Doğmadan Boğacak 7 Adımlı Strateji

Malatya il sınırları içerisindeki tüm eğitim tesislerinde eş zamanlı olarak başlatılacak bu yedi kademeli koruma haritası, sorunları henüz tohum halindeyken ortadan kaldırmak için kurgulandı. Sistemin temel dinamikleri arasında; bölgesel tehditlerin önceden haritalandırılması, bina giriş çıkış güvenliğinin maksimize edilmesi, çocukların tutumlarındaki sapmaları yakalayan davranış algılayıcı sistemler, güçlü psikososyal danışmanlık hizmetleri, polis birimleriyle okuldaki rehberlik departmanlarının dirsek teması, farklı bakanlıkların organize eylem gücü ve olağanüstü hal bilinçlendirme eğitimleri bulunuyor. Malatya’da eğitim gören hiçbir çocuk, arkadaş ortamında dışlanıp yanlış yollara sürüklenmeyecek; çünkü devletin kurduğu bu erken farkındalık ağı, herhangi bir olumsuzluğu saniyesinde tespit edip önleyecek altyapıya sahip.

Çocukları İnternet Ortamında Başıboş Bırakmanın Bedeli

Yeni dönemin en büyük tehlikelerinden birinin sanal alem olduğuna işaret eden Bakan Çiftçi, Malatyalı ebeveynlere tarihi bir çağrıda bulundu. Ailelerin, çocuklarını sokağın tehlikelerinden koruma içgüdüsünü dijital dünyada da aynen sergilemeleri gerektiği ifade edildi. Ekran başında yalnız bırakılan bir çocuğun, aslında en acımasız sokak çetelerinden bile daha tehlikeli dijital oluşumların avı haline gelebileceği uyarısı yapıldı. Devletin, ailenin ve okulun etle tırnak gibi bir araya gelerek bu kuşatmayı kıracağını belirten Çiftçi, Malatya’daki gençlerin asla korku ya da şiddet eksenli bir iklime kurban edilmeyeceğini, tamamen bilim, inanç ve güven ekseninde, ülkesine faydalı bireyler olarak yetiştirileceğini kararlılıkla vurguladı.