Malatya’da deprem sonrası yürütülen yapılanma çalışmaları kapsamında, gençlere yönelik sosyal ve kültürel projelere bir yenisi ekleniyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi hizmet binası içerisinde yapımı tamamlanan yeni kütüphane projesi, açılış için gün sayıyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, hizmet binasında kurulan kütüphanenin teknik detaylarını paylaştı. Toplam 6 bin 400 metrekarelik bir alana sahip olan kütüphane, aynı anda 815 kişiye hizmet sunabilecek kapasitede tasarlandı. Gençlerin güvenli bir ortamda ders çalışabilmesi amacıyla kütüphane 7 gün 24 saat açık bulundurulacak.

Kütüphane bünyesinde yer alan tüm hizmetler kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak. Tesisin içerisinde çalışma alanlarının yanı sıra bilgisayar sınıfları, internet altyapısı ve 95 kişi kapasiteli bir kafeterya yer alıyor.

BÜTÇE ELEŞTİRİLERİNE YANIT: "ÖDENEKLER FARKLI"

Kamuoyunda yatırımların öncelik sıralamasına yönelik oluşan eleştirilere de değinen Belediye Başkanı Sami Er, projelerin finansman yönetimini açıkladı. Her projenin kaynağının yasal olarak ayrıldığını belirten Er,

"Kütüphane için ayrılan kaynağı yola, yol için ayrılan kaynağı da kütüphaneye aktaramazsınız. Her yatırım kendi bütçesi ve ödeneğiyle hayata geçiriliyor"

dedi.

Belediye binalarını sadece idari hizmetlerin yapıldığı alanlar olmaktan çıkarıp sosyal mekanlara dönüştürmeyi hedeflediklerini ifade eden Er, şehir genelindeki diğer kütüphane çalışmalarını da aktardı. Verilen bilgilere göre, Sanat Sokağı’nda bir çocuk kütüphanesi, Yüzüncü Yıl Kent Parkı bölgesinde yeni bir kütüphane ve şehrin farklı noktalarında kitap kafelerin yapım süreçleri devam ediyor.