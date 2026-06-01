Planlı şekilde yürütülen çalışmalarla birlikte yolların daha dayanıklı hale getirilmesi ve ulaşım güvenliğinin artırılması hedefleniyor. 2026 yılını “asfalt yılı” olarak ilan eden Yeşilyurt Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde yol çalışmalarını program dahilinde sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, zamanla yıpranan yollar sıcak asfaltla kaplanarak modernize ediliyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Göreve geldiğimiz günden itibaren vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak kalıcı yatırımları hayata geçirmek için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda 2026 yılını asfalt yılı olarak belirledik. Planlamaya aldığımız yatırımları tek tek gerçeğe dönüştürüyor, ilçemizin her noktasında ulaşım altyapısını güçlendiriyoruz. Hizmetlerimizi gelişi güzel değil, Büyükşehir Belediyemiz ve ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde yürütüyoruz. Bu iş birliği sayesinde daha verimli, daha kalıcı ve daha kapsamlı yatırımları vatandaşlarımızla buluşturuyoruz.”

Geçit açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Yeşilyurt’un merkezini geliştirirken kırsal mahallelerimizi de ihmal etmiyoruz. Kırsal bölgelerimizin yol ağını yenileyerek hem tarımsal faaliyetlerin daha sağlıklı yürütülmesine katkı sunuyor hem de vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırıyoruz. Yol medeniyettir anlayışıyla hareket ederek ilçemizin her köşesine kaliteli hizmet ulaştırıyoruz.”

Topsöğüt Mahallesi’ne ilişkin değerlendirmede bulunan Geçit, şu ifadeleri kullandı:

"Topsöğüt Mahallemiz, tarımsal üretimin yoğun olarak sürdürüldüğü önemli yerleşim alanlarımızdan biridir. Bunun yanında deprem sonrası konutlaşmanın arttığı ve nüfus hareketliliğinin yükseldiği bölgelerimizin başında geliyor. Artan araç ve yaya trafiğine uygun yatırımları hayata geçirerek vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşmasını sağlıyoruz. Ara bağlantı yolları, bağ ve bahçe yolları ile yerleşim alanlarına ulaşımı sağlayan güzergâhlarda gerçekleştirdiğimiz sıcak asfalt çalışmaları mahallemizin ulaşım standardını önemli ölçüde yükseltecektir."

Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.