Yeşilyurt Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ilçedeki yaşam kalitesini artıracak yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Dr. Kenan Kalı Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilecek olan ve Turgut Özal ile Koyunoğlu mahallelerine kazandırılacak iki yeni taziye evi için resmi protokol imzalandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ile Dr. Kenan Kalı Vakfı adına Dr. Gökhan Kalı’nın katılımıyla düzenlenen törenle, ilçedeki taziye evi sayısı 10'a yükselmiş oldu.

"ŞEHRİMİZİ TAZİYE ÇADIRLARINDAN KURTARACAĞIZ"

Protokol imza töreninde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, seçim döneminde verdikleri sözleri tek tek yerine getirdiklerini vurguladı. Dayanışma kültürüne büyük önem verdiklerini belirten Başkan Geçit, şu ifadeleri kullandı:

“İki yıl önceki seçimlerde, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Battalgazi Belediye Başkanımızla birlikte şehrimizi taziye çadırlarından kurtaracağımızı, Malatya’ya yakışır modern taziye evleri kazandıracağımızı ifade etmiştik. Taziyelerin çadırlarda kabul edilmesi bizleri son derece rahatsız ediyordu. Vatandaşlarımız yazın sıcak havadan, kışın ise soğuk hava şartlarından ciddi şekilde etkileniyordu. Çadır ortamları bu şehre yakışmıyordu. Seçim döneminde verdiğimiz taziye evi sözlerini birer birer yerine getiriyoruz."

HAYIRSEVER-BELEDİYE İŞ BİRLİĞİNİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ

Projelerin hayata geçirilmesinde hayırseverlerin katkısının çok büyük olduğunu ifade eden Başkan Geçit, işleyiş süreci ve Kalı ailesinin desteği hakkında şunları söyledi:

"Bu çalışmalar sadece belediyelerin katkısıyla yürütülen projeler değildir; hayırsever vatandaşlarımızın duyarlı yaklaşımları burada büyük önem taşımaktadır. Bizler yer tahsisini gerçekleştiriyoruz, hayırseverlerimiz de belirlenen alanlarda modern taziye evleri inşa ediyorlar. Yapıların tamamlanmasının ardından çevre düzenlemesi, otopark ve altyapı hizmetleri de belediye ekiplerimiz tarafından yerine getiriliyor. Hayırseverlerimizin emeği, gayreti ve alın teri bizim için son derece kıymetlidir. İlçemizde bugüne kadar Çilesiz ve Karakavak mahallelerimizde hizmete giren taziye evlerinden çok güzel geri dönüşler aldık. Malatya’nın yakından tanıdığı, sağlık sektöründe önemli yatırımlara imza atan Kalı Ailesi de örnek bir duyarlılık göstererek Turgut Özal ve Koyunoğlu mahallelerimize iki adet taziye evi kazandırma kararı aldı. Bu anlamlı katkılarından dolayı Kalı Ailesi’ne, Dr. Kenan Kalı Vakfı’na, Dr. Gökhan Kalı’ya ve katkı sunan mahalle muhtarlarımıza teşekkür ediyorum.”

BATUHAN KALI’NIN HATIRASI YEŞİLYURT’TA YAŞATILACAK

Konuşmasında Kalı ailesinin yakın zamanda yaşadığı büyük acıyı da paylaşan Başkan Geçit, İstanbul’da genç yaşta hayatını kaybeden Batuhan Kalı’yı anarak taziye dileklerini şu sözlerle iletti:

“Genç yaşta aramızdan ayrılan Batuhan evladımıza Allah’tan rahmet, başta Kalı ailesi olmak üzere yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Merhum Batuhan kardeşimizin aziz hatırasını yaşatacak bu anlamlı hizmetlerin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

"VATANDAŞLARIN ÖNEMLİ BİR İHTİYACINA CEVAP VERECEK"

Dr. Kenan Kalı Vakfı adına söz alan Dr. Gökhan Kalı ise toplumsal dayanışmanın ve hayır işlerinin önemine değindi. Taziye evlerinin modern yapısıyla çok amaçlı hizmet vereceğini belirten Dr. Kalı, törende şu şekilde konuştu:

"Toplumsal dayanışmayı güçlendirecek bir projeye katkı sunmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Hayır hizmetleri toplumun ortak değeridir. İnşa edilecek bu taziye evleri, vatandaşların çok önemli ihtiyaçlarına cevap verecektir."

Protokolün imza törenine katılan Koyunoğlu Mahalle Muhtarı Aliseydi Özdemir ile Turgut Özal Mahalle Muhtarı Cebrail Yılmaz da mahallelerine yapılacak bu anlamlı yatırımlar için Yeşilyurt Belediyesi'ne ve Dr. Kenan Kalı Vakfı'na teşekkürlerini sundu. Yeni taziye evleri modern ve çok amaçlı tasarımıyla, vatandaşların taziye süreçlerini hava şartlarından etkilenmeden, daha sağlıklı ve düzenli bir ortamda geçirmelerini sağlayacak.