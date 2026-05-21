Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) örgütlerinde hareketli saatler yaşanıyor. Türkiye'nin 81 ilindeki CHP il başkanları, partinin kurumsal kimliğine, seçilmiş organlarına ve Genel Başkan Özgür Özel’in liderliğindeki adalet mücadelesine sonuna kadar sahip çıktıklarını ortak bir bildiriyle ilan etti. Son seçimlerin ardından Türkiye'nin birinci partisi konumuna gelen CHP'de, il başkanlarının yayımladığı bu sert metin, siyaset kulislerini hareketlendirdi.

CHP 81 İL BAŞKANININ BİLDİRİSİNDE NE DENİYOR?

Yayımlanan ortak metinde, CHP'nin köklerinin Kuvayı Milliye mücadelesine dayandığı hatırlatılırken, meşruiyetin tek kaynağının millet iradesi olduğu vurgulandı. Bildiride öne çıkan en kritik başlıklar şu şekilde sıralandı:

Liderliğe ve Adaya Tam Destek: Özgür Özel’in kurultay iradesiyle 4 kez Genel Başkan seçildiği, Ekrem İmamoğlu’nun ise 15,5 milyon vatandaşın oyuyla Cumhurbaşkanı Adayı olduğu net bir dille hatırlatıldı.

"19 Mart Darbesi" İddiası: Bildiride, Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarına yönelik saldırılar "19 Mart Darbesi" olarak nitelendirildi ve bu durumun partinin kurumsal kimliğini hedef aldığı belirtildi.

"Butlan" Arzusu ve Yeni İttifak: Kurultay iradesine aykırı olarak "butlan" (geçersizlik) arzusu taşıyanların oluşturduğu yeni bir ittifakın saldırısı altında olunduğu iddia edildi.

Yargı ve İktidar Vurgusu: Örgütün ve delegelerin vermediği hiçbir yetkinin, iktidar güdümündeki mahkemeler veya AK Parti tarafından kullanılamayacağı sert bir dille ifade edildi.

"DEĞİŞİMİN ÖNÜNDE KİMSE DURAMAZ"

Açıklamada, partinin 47 yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi konumuna geldiği ve iktidar değişiminin artık sadece bir "takvim meselesi" olduğu savunuldu. Siyasi mühendislik girişimlerinin ya da dış müdahalelerin bu yürüyüşü durduramayacağını belirten 81 il başkanı, sandığın iradesine ve parti hukukuna sonuna kadar sahip çıkacaklarını ilan ederek şu mesajı verdi: "Bugün daha güçlüyüz ve bu saldırılardan daha da güçlenerek çıkacağız.