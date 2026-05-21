Malatya-Elazığ sınırında dün meydana gelen ve çevre illerde de büyük paniğe neden olan 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından, deprem bilimcilerden hayati açıklamalar geldi. Vatandaşların "Büyük bir depremin habercisi mi?" sorusuna yanıt veren Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, yüreklere su serpen detayları paylaştı.

20 Mayıs 2026 sabahı yaşanan ve yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde gerçekleşen 5.6'lık sarsıntı, sığ olması nedeniyle oldukça şiddetli hissedildi. Depremin ardından bölgedeki fay hatlarının durumunu masaya yatıran Deprem Bilimci Serkan İçelli, korkulan senaryolarla ilgili net konuştu:

"Bu deprem büyük bir felaketin habercisi değil."

ANA FAY KIRILMADI: "YER KABUĞUNUN GECİKMİŞ RAHATLAMASI"

Depremin teknik detaylarını paylaşan İçelli, sarsıntının Doğu Anadolu Fay Zonu üzerindeki ana doğrultu atımlı fay düzleminde değil, kabuk içerisindeki ikincil bir kırılma zonunda gerçekleştiğini belirtti.

Yapılan odak mekanizması çözümlemelerine göre, sarsıntı düşük eğimli ve oblik bir normal fay üzerinde oluştu. İçelli, bu durumu yer kabuğunun büyük depremler sonrası kendi dengesini bulma süreci ve "gecikmiş bir rahatlama" olarak nitelendirdi.

İKİ DEV DEPREMİN ARASINDA KALAN BÖLGE ZORLANIYORDU

Bölgenin geçmişine dikkat çeken uzman isim, şu değerlendirmede bulundu:

"2020 yılında yaşanan Elazığ-Sivrice depremi ile 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgede büyük bir gerilme birikti. İki büyük deprem arasında kalan 'gerilme geçiş koridorunda' yer kabuğu uzun süredir zorlanıyordu. Bu sarsıntı, o biriken gerilmenin bir sonucudur."

Deprem sonrası Tanışık, Pelitli, Gülümuşağı ve Uluköy arasında meydana gelen artçı sarsıntıların Kuzeydoğu-Güneybatı doğrultusunda çizgisel (lineer) şekilde sıralanması da uzmanların ana kırılma düzlemini doğruladı.

Vatandaşların en çok endişe ettiği "Malatya Fayı tetiklenir mi?" sorusuna da açıklık getiren Serkan İçelli, korkuları giderdi. 5.6 büyüklüğündeki bu depremin, Malatya Fayı veya Ovacık Fayı gibi devasa sistemleri doğrudan kıracak ya da tetikleyecek bir ölçekte ve güçte olmadığını vurguladı.

"PANİK DEĞİL, TEDBİR ZAMANI"

Depremin yüzeye yakın olması nedeniyle sarsıntının sarsıcı olduğunu ancak panik yapılmaması gerektiğini ifade eden uzmanlar, bölgede bir süre daha küçük çaplı artçı sarsıntıların devam edeceğini hatırlattı. İçelli, vatandaşlara şu kritik uyarıyla seslendi:

"Bu deprem yer kabuğunun denge arayışının bir parçasıdır. Panik yapmak yerine önceliğimiz her zaman yapı güvenliği ve afet hazırlığı olmalıdır."