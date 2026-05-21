Futbol dünyasında heyecan hız kesmeden devam ediyor. Liglerin sonuna yaklaşılırken, kritik virajları dönmek isteyen takımlar bu akşam kozlarını paylaşacak. Günün yorgunluğunu yeşil sahada atmak isteyen sporseverler ise arama motorlarında "Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor.

21 Mayıs 2026 Perşembe günü ekranlara gelecek olan güncel maç takvimini, takımların form durumlarını ve kritik yayın bilgilerini sizler için derledik. Mobil kullanıcılarımızın rahatça inceleyebilmesi adına tüm karşılaşmaları saat saat listeledik. İşte bu akşamın futbol şöleni...

ALMANYA BUNDESLİGA SAHNESİNDE KRİTİK MÜCADELE

Almanya futbolunun zirvesinde heyecan tek maçla devam ediyor. Ligdeki konumunu güçlendirmek ve üst sıralara tırmanmak isteyen Wolfsburg, saha avantajını kullanarak galibiyet arayacak. Konuk ekip Paderborn ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.

21:30 | Wolfsburg - Paderborn (S Sport Plus / Tivibu Spor 1)

HOLLANDA EREDİVİSİE'DE ERKEN VE GEÇ SEANS

Hollanda Ligi'nde teknik kapasitesi yüksek, bol gollü geçmeye aday iki karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Dev kulüp Ajax, taraftarı önünde mutlak üç puan parolasıyla sahaya çıkarken, gecenin kapanışında Utrecht ve Heerenveen kozlarını paylaşacak.

19:45 | Ajax Amsterdam - FC Groningen (Tivibu Spor 2)

22:00 | FC Utrecht - SC Heerenveen (Tivibu Spor / S Sport Plus)

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG'DE YILDIZLAR GEÇİDİ (SAAT 21:00)

Dünya yıldızlarının sahne aldığı Suudi Arabistan Pro Lig'de bu akşam tam anlamıyla bir futbol resitali yaşanacak. Tüm karşılaşmaların aynı saatte başlayacağı gecede, Al-Nassr ve Al-Hilal gibi devlerin şampiyonluk ve üst sıra mücadelesi naklen yayınlanacak. İşte saat 21:00'de başlayacak tüm maçlar ve kanalları:

Al-Nassr FC - Damac FC (S Sport Plus / EXXEN)

Al-Ittihad FC - Al Qadsiah (S Sport Plus / EXXEN)

Al-Fayha FC - Al-Hilal Saudi FC (S Sport Plus / EXXEN)

AL Hazem FC - Al-Taawoun FC (S Sport Plus)

Al-Kholood - Al-Fatech SC (S Sport Plus)

Al-Riyadh SC - Al-Akhdoud Club (S Sport Plus)

Neom SC - Al-Ittifaq FC (S Sport Plus)

Maç saatlerinde veya yayıncı kuruluşların akışlarında son dakika gelişmesi olması durumunda içeriğimiz anlık olarak güncellenecektir.