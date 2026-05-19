Malatya spor tarihine altın harflerle yazılacak bir başarı haberi daha eklendi. Konya’da gerçekleştirilen dev organizasyonda Malatya’yı temsil eden Akşemsettin İşitme Engelliler Okulu kız takımı, tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye’nin en büyüğü olmayı başardı. 17-18 Mayıs 2026 tarihlerinde Konya ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları İşitme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası, nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Şampiyonada Malatya adına yarışan özel sporcular, sergiledikleri azim ve kararlılıkla pistin tozunu attırdı.

PİSTTE MALATYA RÜZGÂRI ESTİ

Zorlu rakiplere karşı üstün bir performans ortaya koyan Akşemsettin İşitme Engelliler Okulu kız takımı, yarışmalar genelinde topladığı puanlarla Türkiye Şampiyonluğu kupasını Malatya’ya getirdi. Eğitim ve spor camiasında büyük bir sevinç dalgası yaratan bu zafer, özel öğrencilerin fırsat verildiğinde neleri başarabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İL MÜDÜRÜ BEHÇET BAKIR "BU BAŞARI TAKDİRE ŞAYAN"

Malatya’yı sevince boğan şampiyonluğun ardından ilk tebrik mesajı Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır’dan geldi. Öğrencilerin elde ettiği bu zaferin kente büyük bir motivasyon sağladığını belirten Bakır, şu ifadeleri kullandı:

"Konya'dan gelen bu güzel haber Malatya’mız adına büyük bir gurur vesilesidir. Özel öğrencilerimizin pistte gösterdiği azim, inanç ve gayret her türlü takdirin üzerindedir. Bu tarihi başarıda emeği geçen başta sevgili öğrencilerimizi, onları büyük bir özveriyle yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizi ve okul idaremizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

ŞEHİRDE ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

Kız takımının Türkiye'nin zirvesine yerleşmesiyle birlikte, Malatya genelinde tebrik mesajları ardı ardına gelmeye başladı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu başarı, genç sporcuların gelecekteki uluslararası organizasyonlar için de ne kadar iddialı olduklarını kanıtlamış oldu.

ŞAMPİYONLUK TABLOSU VE DETAYLAR

Organizasyon: Okul Sporları İşitme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası

Okul Sporları İşitme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası Ev Sahibi Şehir: Konya

Konya Tarih: 17-18 Mayıs 2026

17-18 Mayıs 2026 Türkiye Şampiyonu: Malatya Akşemsettin İşitme Engelliler Okulu Kız Takımı

Malatya Akşemsettin İşitme Engelliler Okulu Kız Takımı Öne Çıkan Detay: Sporcuların azim ve disipliniyle gelen tarihi zafer

Malatya Akşemsettin İşitme Engelliler Okulu kız takımının Konya’da yazdığı bu destan, sadece bir spor başarısı değil; inancın, disiplinin ve doğru imkanlar sağlandığında özel çocuklarımızın neleri başarabileceğinin en somut kanıtıdır. Pistte rakiplerini geride bırakırken aslında tüm engelleri de koşa koşa aşan bu altın kızlar, depremin izlerini silmeye çalışan Malatya'mıza tarif edilemez bir moral ve umut olmuştur. Sadece skora değil, bu çocukların gözlerindeki azme bakmak gerekir. Şehrimize bu gururu yaşatan yürekli kızlarımızı, gecesini gündüzüne katan öğretmenlerimizi ve onlara her zaman inanan ailelerini yürekten kutluyoruz. Yolunuz açık olsun, şampiyonlar!