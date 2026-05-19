Türkiye genelinde etkisini sürdüren yağışlı hava dalgası, tarım kesiminin ve barajların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son "Yağış Miktarı Tahmin Haritası" verilerine göre, bahar yağmurları önümüzdeki günlerde de ülkeyi terk etmeyecek. Bu yağışlı periyottan en çok etkilenecek illerin arasında Malatya da var.

BAZI BÖLGELERDE YAĞIŞLAR ARTABİLİR

Malatya genelinde 20 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla yerel olarak oldukça kuvvetli sağanaklar görülecek. Tahminlere göre çarşamba günü kentin bazı bölgelerinde metrekareye 21-50 mm arasında yüksek miktarda yağış düşmesi beklenirken, diğer bölgelerde ise yağış miktarının 6-20 mm seviyelerinde seyredeceği öngörülüyor.

Yağışlı hava dalgası çarşamba günüyle de sınırlı kalmayacak. Meteorolojik verilere göre; 21 Mayıs Perşembe, 22 Mayıs Cuma ve hafta sonuna denk gelen 23-24 Mayıs günlerinde de Malatya genelinde yağışların 6-20 mm aralığında sürmesi bekleniyor.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Günlerdir etkili olan ve önümüzdeki 5 gün boyunca da devam edecek olan bu yağışlar, bölgedeki tarım arazilerine can suyu olurken, kuraklık riskine karşı da büyük bir kalkan oluşturuyor. Yetkililer, aralıksız süren bu bereketiyle bahar yağmurlarının Malatya ve çevresindeki barajların doluluk oranlarını hızla artırdığını belirtiyor. Vatandaşların ve üreticilerin, özellikle çarşamba günü yer yer kuvvetlenecek yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları önem arz ediyor.

MALATYA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ (20 - 24 MAYIS 2026)

Malatya’da önümüzdeki 5 gün hava gök gürültülü sağanak yağışlı olacak:

-20 Mayıs Çarşamba

Sıcaklık: En Düşük 10°C / En Yüksek 20°C

Hadise: Gök gürültülü Sağanak Yağışlı (Bazı bölgelerde metrekareye 21-50 mm, bazı yerlerde 6-20 mm yağış bekleniyor).

-21 Mayıs Perşembe

Sıcaklık: En Düşük 9°C / En Yüksek 18°C

Hadise: Sağanak Yağışlı (Kent genelinde 6-20 mm arası yağış bekleniyor).

-22 Mayıs Cuma

Sıcaklık: En Düşük 9°C / En Yüksek 23°C

Hadise: Sağanak Yağışlı (Kent genelinde 6-20 mm arası yağış bekleniyor).

-23 Mayıs Cumartesi

Sıcaklık: En Düşük 11°C / En Yüksek 22°C

Hadise: Sağanak Yağışlı (Kent genelinde 6-20 mm arası yağış bekleniyor).

-24 Mayıs Pazar

Sıcaklık: En Düşük 10°C / En Yüksek 19°C

Hadise: Sağanak Yağışlı (Yağışlı hava dalgası haftanın son gününde de etkisini sürdürecek).