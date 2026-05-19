Olay, kentin en yoğun arterlerinden biri olan Malatya Çevreyolu’nda, trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde meydana geldi. Ankara Esnaf Çarşısı’nın hemen altındaki ana yoldan ilerleyen bir yolcu minibüsü, sağ taraftaki çıkışa doğru yöneldi. Ancak sürücü, hiçbir sinyal uyarısı vermeden aniden sağ şeride kırarak durdu. Hem trafiğin akışını kesen hem de duraklama yapılmasının yasak olduğu bu tehlikeli noktada yolcu indiren minibüs, arkasından gelen sürücülere adeta kabusu yaşattı.

SÜRÜCÜLER FRENE YÜKLENDİ

Sağ şeride girmek ve yoluna devam etmek isteyen arkadaki araç sürücüleri, aniden duran minibüse çarpmamak için son anda frene yüklendi. Sürücülerin soğukkanlılığı ve ani refleksi olası bir zincirleme facianın önüne geçti. Ancak minibüs sürücüsünün kural tanımazlığı bununla da sınırlı kalmadı. Yasak yerde yolcu indiren araç sağ şeridi tamamen kontrol etmeden ve yine sinyal vermeden aniden sola kırarak yeniden Çevreyolu’na katıldı.

Görgü tanıklarının ve mağdur sürücülerin büyük tepkisini çeken bu anlar, trafikte can güvenliğinin nasıl hiçe sayıldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Sinyalsiz şerit değiştirme, yasak alanda duraklama ve trafiği tehlikeye düşürme ihlallerini ardı ardına gerçekleştiren minibüs sürücüsüne tepki gösteren vatandaşlar o anları da kayda aldı.