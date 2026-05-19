Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokak arasına oldukça yüksek bir hızla giriş yapan otomobil, yol kenarındaki seyyar el arabasına hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle seyyar arabanın üzerinde bulunan 3 yaşındaki talihsiz çocuk, metrelerce uzağa fırlayarak asfalt zemine savruldu.

ÇOCUĞU BIRAKIP KAÇTILAR

Kazanın ardından vicdansız sürücü ve araçtaki şahıslar, yaralı çocuğu kaderine terk ederek olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Malatya Emniyeti alarma geçti. Bölgede geniş çaplı ve titiz bir çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan aracı çok geçmeden kazanın yaşandığı bölgeye yakın bir sokakta kıskıvrak yakalayarak durdurdu.

ARAÇTAN ALKOLLÜ ÇIKTILAR

Polis ekiplerinin durdurduğu araç içerisindeki şahıslara yönelik yapılan incelemede, 2 kişinin alkollü olduğu tespit edildi. Olayın ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı; kazayı kendisinin yaptığını iddia eden bir başka şüpheli ise daha sonra olay yerine gelerek polise teslim oldu.

Olay yerinden aracı kaçıran şahıs hakkında "alkollü araç kullanmak" ve ilgili trafik kanunları uyarınca yasal işlem başlatıldı. Kazaya karışan otomobil çekici vasıtasıyla trafikten men edilirken, olayla bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı.

ANNE FERYAT ETTİ

Yaşanan korkunç kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; otomobilin sokağa adeta bir yarış arabası hızıyla girdiği, seyyar arabaya çarptığı ve küçük çocuğun havada uçarak metrelerce savrulduğu anlar yer aldı.

Vebali büyük kazanın hemen ardından lüks aracın hızla kaçtığı görülürken, feryat eden anne yola koşarak yerdeki evladını kucağına aldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, talihsiz çocuğa ilk müdahaleyi yaptı.

Hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki yaralı çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı inceleme ve tahkikat devam ediyor.