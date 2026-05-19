Bölge genelini kapsayan hava tahmin raporuna göre Malatya ile birlikte Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde de sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Adıyaman’ın kuzey kesimlerinde de yerel yağış geçişleri görülecek.

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havanın hissedileceği belirtilirken, vatandaşların ani sıcaklık değişimlerine karşı tedbirli olması istendi.

Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli şekilde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte yağış anında kısa süreli ulaşım aksaklıkları ve görüş mesafesinde düşüş yaşanabileceği ifade edildi.

Öte yandan Meteoroloji, Tunceli ve Bingöl’ün yüksek ve eğimli kesimleri için çığ ve kar erimesi uyarısında bulundu. Kar örtüsünün bulunduğu bölgelerde meydana gelebilecek heyelan, su taşkını ve çığ riskine karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece.