Malatya’da TCDD Taşımacılık Lokomotif Bakım Atölyesi Müdürlüğü’nde meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan 55 yaşındaki Aslan İdikurt, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre, atölye sahasında gerçekleştirilen geri manevra sırasında iki vagon arasında kalan 55 yaşındaki Aslan İdikurt ağır yaralandı. Durumu fark eden çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 3 çocuk babası İdikurt, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Aslan İdikurt’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.