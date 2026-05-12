12 Mayıs'ı 13 Mayıs'a bağlayan gece yürürlüğe giren 1 lira 10 kuruşluk motorin zammı, bölgedeki tabelalara tarihi bir rekor olarak yansıdı. Dağlık yollarda yük taşıyan kamyoncular, tarım arazilerinde kayısı hasadına hazırlanan çiftçiler ve şehir içi dolmuş esnafı bu astronomik artışın altında eziliyor. Doğu'nun zorlu şartlarında kontak çevirmenin maliyeti artık dayanılmaz boyutlara ulaştı.

MALATYA'DA 13 MAYIS POMPA MANZARASI KORKUTUCU

Nakliye mesafelerinin uzunluğu, rafinerilere olan uzaklık nedeniyle akaryakıt fiyatları Doğu illerinde batıya kıyasla her zaman daha tuzlu oluyor. Yapılan son güncellemelerle birlikte, doğu illerindeki motorinin litre fiyatı 70,22 liraya kadar yükseldi. Malatya'daki istasyonlarda da fiyatlar tam bu kritik sınırın üzerinde seyrediyor. Psikolojik bir eşik olan 70 liranın aşılması, sadece akaryakıt piyasasında değil, bölgedeki tüm ticaret çarklarında ciddi bir travma yarattı. Gıda ürünlerinden inşaat malzemelerine kadar kente dışarıdan gelen her türlü malın fiyatı, bu 70 liralık mazot maliyeti üzerinden yeniden hesaplanacak. Enflasyon ateşi bölgede hiç sönmeyecek gibi görünüyor.

BRENT PETROLÜN FATURASI BENZİNE NE ZAMAN YANSIYACAK?

Ağır ticari araçların kullandığı motorin kan ağlarken, benzinli ve otogazlı araç sahipleri 13 Mayıs sabahını zamsız atlattı. Benzin fiyatlarında gece yarısı herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Ülke genelindeki ortalamalara paralel olarak Malatya'da da benzin 65 ila 66 lira bandındaki seyrini sürdürüyor. LPG ise 34 lira sınırına dayanmış vaziyette. Ancak piyasa analistleri, döviz kurundaki yükseliş trendi ve Orta Doğu'daki gerilimlerin Brent petrol üzerindeki baskısı devam ettikçe, benzin cephesindeki bu sakinliğin çok uzun sürmeyeceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Malatyalılar, zorlu ekonomik koşullar altında kemerleri iyice sıkmaktan başka bir çare bulamıyor.