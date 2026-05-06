Malatya’da ulaşım altyapısını sil baştan değiştirecek dev hamle İkizce’den geldi. İkizce 2. Bölge Gençlik Merkezi Temel Atma Töreni’nde önemli açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şehrin kronikleşen trafik sorununa neşter vuracak İkinci Viyadük projesinin detaylarını paylaştı. Yaklaşık 3.5 milyar TL maliyeti olan projenin finansmanının hazır olduğunu belirten Er, çalışmaların başladığını duyurdu.

"TRAFİK ÇEKİLMEZ HAL ALIYOR, İKİNCİ VİYADÜK ŞART"

Mevcut viyadüğün yükünü hafifletmek için projenin hayati önem taşıdığını vurgulayan Başkan Sami Er,

“Malatya’da bir tane viyadüğümüz var, orada yoğun trafik sıkışıklığı yaşıyoruz, hakikaten çekilmez hal alıyor. İkizce bölgesindeki konutların tamamına insanlar yerleştiğinde burada trafik daha da çekilmez bir hal alır ve bu nedenle biz yıllardır konuşulan ikinci viyadük projesini hayata geçiriyoruz”

ifadelerini kullandı.

FİNANSMAN HAZIR, ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Projenin takvimi ve bütçesi hakkında da bilgi veren Başkan Er,

“Yaklaşık 3.5 milyara mal olacak, bunun finansmanını da bulduk, kredisini bulduk. Şu an proje bitti sayılır, çalışmalar da başladı. 2026 ve 2027 yılı, iki yıl sürecek bir proje, uzun bir iş”

dedi.

MAĞDURİYET YAŞANMAMASI İÇİN ALTERNATİF GÜZERGAH

Viyadük inşaatı süresince vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için alternatif yolların hazırlandığını kaydeden Başkan Er,

“Burada alternatif bir güzergah belirledik. İkizce 1. Etap konutların içerisinden İkizce köyüne kadar yol çıkıyor. Hem viyadüğün başlangıcı hem de o bölgede yapacağımız alternatif yolun başlangıç çalışmaları yapılıyor şu anda. İnekpınarı'ndan Adıyaman yoluna bağlanacak. Adıyaman yolundan da Güney Kuşak Yolu'na. Kısacası çepeçevre Malatya'da kuşak yolu tamamlanmış olacak ve buranın ulaşımla ilgili sıkıntıları giderilmiş olacak”

ifadelerini kullandı.